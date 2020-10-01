Чт, 1.10.2020
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Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"

Умерла "кричащая плачущая кошка", героиня одного из самых "грустных" мемов

ФОТО: Соцсети

Кошка Инки, которая стала популярной в соцсетях благодаря "кричащему плачущему" мему, умерла от рака в возрасте 11 лет. Об этом в Twitter рассказала ее хозяйка Киана МакМиллан.

Согласно словам женщины, кошку усыпили после того, как рак стал мешать ей нормально функционировать.

"Она была спокойна, умерла в моих объятиях и рядом с моей мамой - мы самые дорогие ей люди. Я чувствую облегчение от того, что она больше не страдает, не голодает или не слабеет, но я опустошена потерей и очень по ней скучаю", - написала хозяйка животного. 

Мем "кричащий плачущий кот"

Мем впервые появился в 2015 году. Оригинальное фото опубликовали в Tumblr, позднее пользователи сделали и ту версию, которая все еще популярна в Сети.

Как пишет Esquire, в мае 2020 года МакМиллан заявила, что знаменитый кот - это ее кошка Инки. После этого в Сети появились и другие фото и видео с питомцем.

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