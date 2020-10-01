Умерла "кричащая плачущая кошка", героиня одного из самых "грустных" мемов

Согласно словам женщины, кошку усыпили после того, как рак стал мешать ей нормально функционировать.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM — almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020

"Она была спокойна, умерла в моих объятиях и рядом с моей мамой - мы самые дорогие ей люди. Я чувствую облегчение от того, что она больше не страдает, не голодает или не слабеет, но я опустошена потерей и очень по ней скучаю", - написала хозяйка животного.

Мем "кричащий плачущий кот"

Мем впервые появился в 2015 году. Оригинальное фото опубликовали в Tumblr, позднее пользователи сделали и ту версию, которая все еще популярна в Сети.

Как пишет Esquire, в мае 2020 года МакМиллан заявила, что знаменитый кот - это ее кошка Инки. После этого в Сети появились и другие фото и видео с питомцем.