В Латвии ищут людей - возможно, даже вас. Или вы просто можете что-то знать о них. Помогите!

Тропса Яниса Петровича 1943 г. р. и его семью ищет Ольга. "Ищу дедушку по отцовской линии и остальных родственников".

Голованову Дину 1971 г. р. ищет Валерий. "Вместе ходили в одну групу в детском саду".

Миронюк Оксану 1960 г. р. ищет подруга Валентина. "Оксана в детстве проводила лето у дедушки в деревне Бондари".

Волкотруба Виталия 1931 г. р. и его семью ищет Олеся. "Ищу дедушку и других родственников".

Маслова Федора 1939 г. р. и его семью ищет Ольга. "Уехал в Латвию (Лиепая) и пропал".

Петрову Татьяну Викторовну ищет Ирина. "Хочу найти двоюродную сестру мамы".

Вовченко Людмилу и Вовченко Петра, которые могут жить на ул. Сиенас в Лиепае, ищет Анатолий.

Федорова Сергея 1962 г. р. ищет сослуживец Михаил. "Вместе служили на флоте".

Алешкина Николая 1930-31 г. р. и его семью, детей ищет родственница Регина. "Ищу родных отца".

Янушаускаса Васлава 1955 г. р. ищет сослуживец Владимир. "Служили вместе в Винницкой области".

Гойтову Наталью 1951 г. р. ищет родственница Галина.

Каткович Татьяну 1976 г. р. ищет друг семьи. "Я служил в г. Лиепая и дружил с родителями Татьяны. Хотел бы восстановить дружбу с ними".

Березовского Сергея 1961 г. р. ищет родственник Александр. "Последний разговор с Сергеем был 1996 году".

Виталас Вайру 1949 г. р. ищет друг юности Алексей.

Грантса Ивара очень ищет друг Сергей.

Волкову Нину 1952 г. р. ищет Галина. "Ищу крестную мать своих сыновей".

Яценко Андрея ищет Людмила. "В связи со сменой места жительства потерялся адрес".

Ермолаеву Антонину 1958 г. р. ищет Людмила. "Ищу лучшую подругу. При переезде потеряла адрес".

Зеленова Александра 1944 г. р. и его семью ишет дочь Марина.

Куциля Ярослава 1953 г. р. и его семью ищет брат Степан. "Последний раз виделись с братом в 1991 году".

Передерию Ольгу 1987 г. р. ищет подруга Анастасия. Также весточки от Ольги ждет бабушка.

Козиреву Людмилу 1952 г. р. надеется найти сестра по отцу Наталия. "Хочу восстановить связь с сестрой".

Задерчука Василия 1942 г. р. и его семью ищет брат Иван. "У Василия есть дочь Светлана".

Нагорного Игоря 1932 г. р. и его семью ищет внучка Ивелина.

Савицкую Тамару 1943 г. р. и ее семью ищет сестра Эмма. "Связь оборвалась в 1990-х годах".

Дамберга Андрея 1953 г. р. ищет Елена.

Янсоне Инету Вилнисовну 1962 г. р. ищет подруга детства Валентина.

Викторову Татьяну 1937 г. р. ищет подруга Светлана.

Добашкину Екатерину 1941 г. р. и ее семью ищет брат Григорий.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.