"Я и моя сестра-близнец родились 2 сентября 1976 года. Но на седьмой день вдруг сказали, что одна умерла... У мамы было такое чувство, что второго ребенка кому-то отдали..."

Винета с помощью программы "Жди меня" надеется найти свою сестру, пропавшую 43 года назад. Этой историей поделился с нами добровольный помощник программы "Жди меня" в Латвии Мартиньш Зиебергс.

В своем письме Винета призналась, что в день рождения она грустит - будто камень на сердце, потому что,

возможно, где-то в Латвии или еще где-нибудь похожий на нее человек тоже празднует свой день рождения... Да-да, ее сестра-близнец...

Женщина отметила, что все произошло при загадочных обстоятельствах, но имеется факт - 2 сентября 1976 года у ее мамы родились близняшки - сама Винета и ее сестра. Обе новорожденные были зарегистрированы в записях родильного отделения, однако затем один младенец исчез.

"Я и моя сестра появились на свет в Стучкинской районной больнице. Как вспоминает мама, одна родилась 11:00, а вторая - в 11:10.

По рассказам врача отделения доктора Рогулиса, вес был 2000 и 2500 г, соответственно - маленькие, но здоровые.

Первые дни нас приносили к маме, а на седьмой день сообщили, что одна девочка умерла. Мама, конечно, очень плакала, но врач-гинеколог Поммере ей сказала: "Что вы плачте? Одна же у вас осталась"...

Конечно, останки никто не показал, просто сказали, что ей уже ничем не поможешь. Но смерть ребенка нигде на зафиксирована в больничных записях.

Судьба, а скорее - человеческая алчность и обстоятельства того времени разлучили нас против воли родителей",

- говорится в письме.

Винета признается, что долгое время была уверена, что ее сестра действительно умерла в больнице, однако когда начала наводить справки в регистратуре, то обнаружила свидетельства того, что это могло быть совсем не так.

"Поскольку я сама уже более 20 лет работаю в той же больнице, в которой родилась,

я решила поинтересоваться записями о своем рождении. И обнаружила странные вещи, в частности - непонятные исправления.

И поняла, что что-то нечисто", - признается Винета.

"В больничном журнале есть запись о рождении двух девочек - одна появилась на свет в 11:00 (вес невозможно разобрать, поскольку он перечеркнут), а вторая - в 11:10 (весом 2200 г). Далее в журнале регистрации детей зарегистрирована только одна девочка, и время рождения исправлено с 11:00 на 11.10.

В кассовом журнале отмечено также, что 11 сентября нас с мамой перевели в 8-е отделение Детской клинической университетской больницы, - рассказывает женщина. -

Историю из родильного отделения в архивах я не нашла... Получается, ребенок прожил несколько дней без всякой регистрации!

Врачи же, работавшие в то время, либо уже умерли, либо просто не хотят ничего вспоминать".

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"В этом году летом в Лиелварде на концерте шлагеров (это было где-то в июне) мои знакомые видели женщину, очень похожую на меня. Что это - ирония судьбы или правда жизни?" - завершила свое письмо Винета.