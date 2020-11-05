Сара Макбрайд - первая открытая трансгендерная женщина на посту сенатора США

Издание добавляет, что победа Макбрайд на выборах также означает, что она будет самым высокопоставленным трансгендером в истории США.

О Саре Макбрайд известно немного. Ей 30 лет, в прошлом она - активист и пресс-секретарь фонда Human Rights Campaign. Она баллотировалась от Демократической партии.

В свое время Сара работала стажером в ​​администрации предшественника Дональда Трампа Барака Обамы и вошла в историю, когда в 2016 году во время национального съезда Демократической партии стала первым открытым трансгендером, выступившим на большом партийном мероприятии.

До выборов она была чиновницей в одном из районов Делавэра.

"Я надеюсь, что этот вечер докажет молодым представителям ЛГБТ, что наша демократия достаточно велика для того, чтобы в ней нашлось место и для них", – так о своей победе высказалась Макбрайд.

ФОТО: AP/Scanpix

По мнению американского ЛГБТ-сообщества, избрание Макбрайд сенатором поможет защитить их права в США.

"Ее победа вдохновит больше трансгендеров пойти по ее стопам и баллотироваться на государственные должности", - заявила президент фонда LGBTQ Victory Fund Аннис Паркер. По данным фонда, в законодательные органы США на данный момент входят четыре открыто трансгендерных человека.

Как ранее писал RUS TVNET, женщина-трансгендер впервые в истории европейских стран стала вице-премьером Бельгии.