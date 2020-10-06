Вице-премьером Бельгии стала открытая трансгендерная женщина. В Европе такое впервые

Петра де Суттер назначена заместителем премьер-министра Бельгии, сообщает The Brussels Times.
Издание пишет, что большинство местных СМИ не стали упоминать о том, что де Суттер является трансгендерной женщиной.
Ранее женщина была депутатом Европарламента.
"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может поспособствовать дискуссии по этой теме в странах, где этот вопрос не обсуждается", - написала де Суттер в Twitter.
Де Суттер - по профессии гинеколог и заведующая отделением репродуктивной медицины в Гентском университете.
Женщина никогда не скрывала свою гендерную идентичность, начав строить политическую карьеру, активно выступала в защиту прав ЛГБТК+ и трансгендеров, однако в то же время Де Суттер не раз отмечала, что не желает сводить все только к половой принадлежности.
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