Вице-премьером Бельгии стала открытая трансгендерная женщина. В Европе такое впервые

Издание пишет, что большинство местных СМИ не стали упоминать о том, что де Суттер является трансгендерной женщиной.

Ранее женщина была депутатом Европарламента.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может поспособствовать дискуссии по этой теме в странах, где этот вопрос не обсуждается", - написала де Суттер в Twitter.

Де Суттер - по профессии гинеколог и заведующая отделением репродуктивной медицины в Гентском университете.

Женщина никогда не скрывала свою гендерную идентичность, начав строить политическую карьеру, активно выступала в защиту прав ЛГБТК+ и трансгендеров, однако в то же время Де Суттер не раз отмечала, что не желает сводить все только к половой принадлежности.