Скоро откроется Lidl: в NVA ответили о помощи работникам сгоревшего Depo

По ее словам, в среднем в Резекненском филиале NVA ежедневно предлагается около 200 вакансий, некоторые из них связаны с торговлей.

При необходимости сотрудникам Depo могут быть предложены имеющиеся вакансии, кроме того, ожидается, что в ближайшее время в городе начнет работу магазин торговой сети Lidl.

По данным с сайта NVA, в настоящее время продавцов и консультантов по продажам ищут ООО Prosale, ООО TVShopExtra.lv, ООО Kalnabeite и ООО Zeize. Требуются также грузчики, складские работники.

По словам Шиндарёвой, пока в филиал не обращался ни один работник Depo.

Начальник отдела по связям с общественностью Резекненского самоуправления Карлис Позняков сообщил, что решения о возможной помощи работникам Depo пока не приняты.

Как сообщал RUS TVNET, пожар в магазине Depo в Резекне произошел в субботу, работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу: ул. Стацияс, 31, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.

Компания обещала сделать все возможное, чтобы восстановить магазин. "В резекненском Depo работают 93 сотрудника. Это сильная, сплоченная, хорошо сработавшаяся команда профессионалов. Мы будем искать решения, чтобы всем вместе преодолеть это несчастье", - сказал председатель правления компании Андрис Козловскис.