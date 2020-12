Непростой год Дзюбы и видео, которые хочется пересматривать раз за разом

Закончить эту подборку хотелось бы чем-то добрым и новогодним. На днях тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий вместе со своей командой перепел песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Всё, чего хочу на Рождество - это ты"). Получилось настолько мило и с душой, что песню хочется слушать и слушать, даже несмотря на своеобразное пение Слуцкого.