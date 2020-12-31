Непростой год Дзюбы и видео, которые хочется пересматривать раз за разом

Ещё в этом году было много новостей из Италии. Не все плохие, стоит отметить. Девушки из городка Финале-Лигуре так соскучились по теннису, что выбрали в качестве корта крыши соседних домов.

В уходящем году в семье Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Илья. А экс-фигуристка Юлия Липницкая впервые стала мамой - девочку назвали Каталина.

Пока без детей, но тоже в большой любви год провели Алёна Остапенко и Артур Карашаускс, Алиса Знарок и Артемий Панарин, а также бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха и её жених из Катара.

Было много и разных идиотских новостей из разряда - Никита Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко, а рэпер Гуф - депутата Госдумы. Естественно, до боёв дело не дошло и всё закончилось на вызовах и громких заявлениях.

Одним из главных околоспортивных "героев" уходящего года стал футболист сборной России Артём Дзюба. Сначала игрок "Зенита" неординарно отпраздновал чемпионство России, взяв за шею одноклубника Сердара Азмуна и симитировав половой акт.

Многие посчитали действия футболиста неприемлемыми и позорными, а сам Дзюба в свойственной ему манере отшутился, сказав, что они с Азмуном "налаживали международные связи России и Ирана".

Казалось бы, инцидент исчерпан и забыт, но в ноябре Артём вляпался в ещё одну неприятную историю - в сеть утекло видео, на котором Дзюба лежит на кровати и мастурбирует. Это породило целую волну мемов про "руку Дзюбы", про подготовку сборной России и всё в таком же духе. Не самый лёгкий год выдался у Артёма, что тут скажешь.

Закончить эту подборку хотелось бы чем-то добрым и новогодним. На днях тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий вместе со своей командой перепел песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Всё, чего хочу на Рождество - это ты"). Получилось настолько мило и с душой, что песню хочется слушать и слушать, даже несмотря на своеобразное пение Слуцкого.