Непростой год Дзюбы и видео, которые хочется пересматривать раз за разом

В уходящем году было много не только серьёзных событий, но и околоспортивных. Предлагаем вспомнить некоторые из них, улыбнуться и приступить к поеданию салатов и мандаринов.
В начале года эффектная гимнастка из США Джакс Кранитц предложила весьма зрелищный челлендж - спортсменка легла на живот, развела ноги и поднялась без помощи рук. Вот как это было:
Вообще, короткие видео в стиле TikTok были очень популярны в этом году. Вот, например, видео российской баскетболистки, которое хочется пересматривать раз за разом.
Или вот, видео российской гимнастки Саши Солдатовой с невероятной растяжкой. Правда, всё внимание забрал себе кот спортсменки.
Затем Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, которому удалось набрать 200 миллионов подписчиков в Instagram. Кстати, сегодня на португальца подписаны уже 249 миллионов человек.
А ещё компания Puma попала в неприятную ситуацию - их новая модель кроссовок стала объектом обсуждения и шуток. В дизайне модели Adrenaline Storm некоторые пользователи разглядели портрет фюрера Адольфа Гитлера.
Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C— ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020
Затем в Европу пришёл коронавирус и карантин, который породил немало шуток, мемов и челленджей с призывом оставаться дома. Так, например, фанаты петербургского "Зенита" на трибунах скандировали кричалку "Мы все умрём" и добавляли после этого два хлопка.
Мы все умрём!— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) March 14, 2020
Мы все умрём!
Му все умрём, мы все умрём!
😂😂😂 pic.twitter.com/cYzNoN6KAc
Российские синхронистки поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.
Ещё первая волна коронавируса запомнилась бесконечным количеством челленджей - футболисты чеканили туалетную бумагу, хоккеисты использовали её вместо шайбы. Одни звёзды сбривали бороды и передавали эстафету другим. Сначала это даже забавляло, но в какой-то момент показалось, что в челленджах приняли участие абсолютно все, у кого есть доступ в Instagram.
Настоящей звездой на самоизоляции стала девушка-боец Пэйдж Ванзант, которая опубликовала в Instagram серию откровенных фото с тренировки.
Серией фотографий отметился и бывший футболист Александр Кержаков, правда, обошлось без обнажёнки. Экс-футболист "Зенита" вместе с детьми воспроизводил обложки легендарных рок-альбомов. Получалось очень здорово.
А это фото Анны Седоковой и нашего баскетболиста Яниса Тиммы смело может претендовать на звание лучшего в 2020 году.
Ещё в этом году было много новостей из Италии. Не все плохие, стоит отметить. Девушки из городка Финале-Лигуре так соскучились по теннису, что выбрали в качестве корта крыши соседних домов.
В уходящем году в семье Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Илья. А экс-фигуристка Юлия Липницкая впервые стала мамой - девочку назвали Каталина.
Пока без детей, но тоже в большой любви год провели Алёна Остапенко и Артур Карашаускс, Алиса Знарок и Артемий Панарин, а также бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха и её жених из Катара.
Было много и разных идиотских новостей из разряда - Никита Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко, а рэпер Гуф - депутата Госдумы. Естественно, до боёв дело не дошло и всё закончилось на вызовах и громких заявлениях.
Одним из главных околоспортивных "героев" уходящего года стал футболист сборной России Артём Дзюба. Сначала игрок "Зенита" неординарно отпраздновал чемпионство России, взяв за шею одноклубника Сердара Азмуна и симитировав половой акт.
Многие посчитали действия футболиста неприемлемыми и позорными, а сам Дзюба в свойственной ему манере отшутился, сказав, что они с Азмуном "налаживали международные связи России и Ирана".
Казалось бы, инцидент исчерпан и забыт, но в ноябре Артём вляпался в ещё одну неприятную историю - в сеть утекло видео, на котором Дзюба лежит на кровати и мастурбирует. Это породило целую волну мемов про "руку Дзюбы", про подготовку сборной России и всё в таком же духе. Не самый лёгкий год выдался у Артёма, что тут скажешь.
Фото дня pic.twitter.com/NeFSioVMNY— Legalbet Россия (@Legalbet_ru) November 7, 2020
Закончить эту подборку хотелось бы чем-то добрым и новогодним. На днях тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий вместе со своей командой перепел песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Всё, чего хочу на Рождество - это ты"). Получилось настолько мило и с душой, что песню хочется слушать и слушать, даже несмотря на своеобразное пение Слуцкого.