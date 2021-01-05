Многие знают её, как выдающуюся спортсменку, следят за её успехами на соревнованиях мирового уровня по вольной борьбе. От всего сердца ей желают осуществить мечту и победить на Олимпиаде. Но два года назад на фото и видео с тренировок, которые она выкладывает в соцсети, появился новый персонаж – её сын Алан. Вместе с ним она заняла третье место на Чемпионате Европы в 2019 году и выиграла "Евроигры". С ним она готовится к отбору на Олимпиаду, которая, как надеются все спортсмены мира, всё-таки состоится в Токио в августе 2021...

Настя рассказала "Чайке", как рушились её собственные представления о материнстве, как маленький Алан регулирует мамины нагрузки в большом спорте и как она, методом проб и ошибок, научилась гармонично совмещать заботу о сыне и тренировки.

Глобальный план удался, остальные – провалились

Профессиональный спорт и материнство – это сама по себе не особо типичная связка. Спортсменки тщательно планируют появление на свет своих детей в перерывах между важными соревнованиями, а иногда и вовсе откладывают их рождение на время после завершения спортивной карьеры. Нередки и случаи, когда незапланированную беременность под давлением спортивных функционеров женщины прерывают, ибо выступить на международных стартах, защитив честь страны, считается более важным общественным благом…

Настя Григорьева и её муж Имант Лагодский тоже тщательно планировали своего первенца. "Мы решили, что 2018 год будет оптимальным, чтобы потом мне успеть восстановиться и отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио", – говорит Настя.

Их глобальный план оказался успешным, и в ноябре 2018 родился маленький Алан. А вот точечные планы Насти в отношении малыша потерпели фиаско. "Все говорили, что ребёнок должен спать на улице, и у него должен быть режим. И я представляла себе, как буду гулять по парку с коляской, в которой будет посапывать мой сын, и делать выпады и приседания. Буду ходить на тренировки, а ребёнок будет спать. А потом мы пойдём с ним домой и будем заниматься своими делами… Но он родился, и всё пошло не так", – констатирует Настя.

Доверилась своему ребёнку и своему чутью

Алан не спал в коляске, не ел по часам и позволял маме потренироваться хорошо если час утром и час вечером (она возобновила тренировки через шесть недель после родов). Причём далеко не всегда во время тренировки он спал. Так что тренер Насти Армандс Звирбулис и её коллеги-спортсмены с первых её пост-родовых тренировок стали ещё и няньками для Алана.

"У тренера у самого маленький ребёнок, так что он хорошо понимает, как с ними обращаться. Ну и вообще все, кто со мной тренируются в зале или на ковре, всегда смотрят, где Алан, очень помогают его занять", – с благодарностью говорит спортсменка и молодая мама.

Так вот, первых три-четыре месяца Настя сверялась по часам, когда Аланчик покушал, поспал, пыталась укачать его в коляске. А потом в какой-то момент окончательно вымоталась, перестала слушать окружающих и доверилась своему ребёнку и своему чутью. "Я стала смотреть, когда ему хочется есть, а не "пришло время", как и где он лучше спит, и делала всё не по какому-то придуманному режиму, а в соответствии с его потребностями. И всё наладилось!" – вспоминает она.

Хорошо и ему, и ей

Спится Алану лучше всего, как оказалось, у маминой груди. Он не взял ни одну соску или бутылку. До его рождения Настя была категорична: "Я думала, кормить грудью буду до трёх месяцев. Ну, до полугода максимум! Ещё думала, что с рождения приучу сына спать в своей кроватке, никаких "к нам". Ну и вообще, заплачет – не побегу. Воспитывать же надо!".

Здесь тоже не срослось. Свои два года Алан отметил "грудничком".

ФОТО: Ирина Маскаленко

"Я понимаю, что в моём молоке уже нет особых питательных веществ, но вижу, что моему ребёнку нужен этот контакт со мной. И я не готова слушать его крик в протест на то, что он не получит грудь. Да, раньше я тоже была уверена, что давать грудь ребёнку, который ходит на ногах и вообще "уже такой большой мальчик" – это неприемлемо. Но вот факт – мой двухгодовалый сын для меня до сих пор малыш. И я собираюсь отлучить его от груди как-то мягко, не радикально, когда почувствую, что мы оба к этому готовы", – объясняет смену своей позиции Настя. И тут же с улыбкой добавляет: "Ну, и не в шесть лет, конечно!".

Вот уже месяц, как он спит ночью без маминого молока. А вот на дневной сон всё ещё прикладывается. Ему и его маме так комфортно.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Всё время с мамой

В общем, теперь вы понимаете, что все эти два года Алан действительно всё время с Настей. И на сборах, и на тренировках, и на важнейших соревнованиях. Незадолго до его второго дня рождения, когда мы общались с Настей, он впервые остался с папой на весь день – с утра и до самого укладывания спать. Мамы не было рядом, так что дневной сон у него так и не состоялся, а ночью он беспокойно просыпался чаще обычного.

На последний Кубок мира, где Настя взяла серебро, она впервые полетела без сына. Два с половиной дня его развлекал и занимал папа. Справились, конечно, но папа, говорит Настя, очень устал.

У Насти серьёзный тренировочный режим с тех самых шести недель Алана, и вместо того, чтобы бесконечно укачивать и успокаивать сына, которому объективно нужна мама и связь с ней, она идёт по пути меньшего сопротивления и сама днём отдыхает с ребёнком у груди. Хорошо и ему, и ей. Так почему кто-то посторонний считает себя более сведущим и авторитетным, чтобы говорить ей, что должно быть иначе? И почему она должна к этому мнению прислушиваться?

Алан регулирует мамины нагрузки

На первые важные соревнования после родов – Чемпионат Европы – Настя поехала с пятимесячным Аланом. Взяла бронзу, хотя ей самой казалось, что она в очень плохой форме. Тренироваться получалось всего по два часа в день, больше Алан не позволял. Но поэтому тренировки были очень насыщенными, а Настя была свежа и полна мотивации поскорее достойно вернуться в строй.

ФОТО: Ирина Маскаленко

"Мне все говорили, кайфуй, пока ребёнок ползает, а не ходит. Но я считаю, наоборот, мне стало действительно легче, когда он пошёл. Вот сейчас с ним тренироваться – это кайф! И вообще, мне кажется, мне с ним повезло. Есть, знаете, такие дети, которые постоянно требуют внимания, не отходят от мамы ни на шаг. Алан другой. Хотя, конечно, случались и такие тренировки, когда я просто сидела рядом с ним всё время и ничем не могла заниматься. Он так хотел, требовал меня. И я не могла ему отказать. Мы всегда шутим, что Аланчик помогает тренеру – регулирует мамины нагрузки, чтобы она ни в коем случае не перетруждалась. Вот на Европу и "Евроигры" он меня отлично подготовил. Только на "мире" что-то сбилось…" – отмечает молодая мама. Анастасия Григорьева заняла 16-е место на Чемпионате мира по борьбе в 2019 году.

В начале 2020 она готовилась поехать на отборочные соревнования на Олимпиаду, но за две недели пришла новость, что их отменяют из-за коронавируса. Сейчас до сих пор неясно, состоится ли Олимпиада, которая теперь уже не "Токио-2020", а как минимум "Токио-2021".

Настя шутит, что, "если бы знала, что так будет, родила бы ещё одного по-быстрому". Она мечтает о большой семье, и те трудности, которые она пережила во время младенчества Алана, дали ей большой опыт и понимание истинной радости материнства. Теперь она точно знает, что даже если ты и твой ребёнок не соответствуют ожиданиям и представлениям окружающих, вы всё равно можете быть счастливы. Вопрос только в вас самих.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Совмещать и преуспевать получается отлично

"Сейчас, что касается материнства, меня уже ничем не удивишь", – уверенно заявляет Анастасия. Двухгодовалый сын, которой живет с ней по графику "две недели в Риге, две недели в Даугавпилсе", самозабвенно борется на ковре с большим надувным жирафом и катается на "качельках", которые на самом деле – мамины тренажёры для кросс-фита.

Да, в его возрасте он уже мог бы в это время лепить свои первые поделки из пластилина и привыкать к горшку в детсадовских яслях, в которые Настя собиралась отдать его "уже месяцев в десять"... Но теперь Настя уверяет: им хватает времени и на прогулки, и на развивашки, и на тренировки, и на общение с другими детьми, и на совместный послеобеденный сон. А в садике теперь она своего Алана видит года в три, не раньше…

Себя в профессиональном спорте она видит до тех пор, пока сможет поддерживать уровень так называемого спорта высоких достижений, то есть завоёвывать медали на мировых соревнованиях. Но и когда её карьера в борьбе закончится, Алану точно не придется скучать с такой мамой. Она, что называется, с ним на руках закончила магистратуру по управлению учреждениями, сейчас учит испанский язык, задумывается о работе в олимпийском движении, мечтает открыть цветочный магазин, ну и, конечно, получить ещё много практического опыта в таком важном для неё деле, как материнство.

Галерея: Нетипичное материнство Анастасии Григорьевой

У счастливой мамы – счастливый малыш

Совмещать несколько занятий сразу, причём преуспевать в каждом из них, у Анастасии Григорьевой получается отлично. Главный ключ к успеху в этом ей дал её Аланчик. Не важно, как надо и как принято. Делай так, как удобно и хорошо тебе и твоим близким, и ты обязательно добьёшься успеха во всём, чего искренне захочешь. У счастливой мамы – счастливый малыш. Поняв и приняв нужды своего ребёнка, мудрая мама может полноценно и успешно продолжать свою самореализацию в обществе. С одной стороны, непреложные истины. А с другой стороны, некоторые так долго идут к их пониманию.

Путь Насти Григорьевой был динамичным, волевым и показательным. И она нисколько не смущается рассказывать публично о том, как её собственные ожидания не просто не сбылись, а обернулись совершенной противоположностью на практике. Просто жизнь дала ей ценный урок, и она с благодарностью его усвоила, чтобы идти дальше и постигать другие…

ФОТО: Ирина Маскаленко

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