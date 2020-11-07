Принято считать, что большинство людей после 50 лет уже имеют свою личную аптечку на каждый день. У кого сердце и давление, у кого диабет, у кого суставы… Пять лет назад супруги Медведевы из Даугавпилса решили, что не хотят для себя старости на лекарствах и занялись спортом. Сегодня лучшая "таблетка" для Екатерины (57) – это стойка на голове из йоги и велосипедная прогулка на 20+ км, а для Константина (55) – жим лёжа и заплыв на несколько километров. Знакомьтесь, они – новые герои нашей рубрики про (не)Нормальных людей.

В какой-то момент Екатерина и Константин поняли: дожить, в смысле, дотянуть, можно и до 100 лет. Вопрос в качестве жизни в предпенсионном и пенсионном возрасте. Константин признаётся, что ещё пять лет назад обливался потом, встав на табуретку и закрутив саморез. А сегодня они с супругой – участники городских забегов, заплывов, заездов. К финишу приходят неизменно улыбающимися, заразительно довольными. Они активно ведут свои странички в фейсбуке, показывая своим примером, что возможно всё. Было бы желание, как говорится.

Чуть не выплюнул свои лёгкие

Константин Медведев в армейские годы был заядлым курильщиком. В итоге к 45 годам, откурив день в день 27 лет, он стал подниматься на пятый этаж с двумя остановками, заработал хронический бронхит и при минимальных нагрузках чувствовал себя так, будто вот-вот выплюнет свои лёгкие. "И тогда я прикинул, что такими темпами я не только не доживу до пенсии, так ещё и инвалидность скоро заработаю", – вспоминает он.

А его дед бросил курить в 45 лет. Когда Константин приближался к этому возрасту, мать стала ставить деда в пример. И он решил поступить так же. Как бросил? Просто решил и бросил. Докурил последнюю сигарету, выбросил окурок, несколько дней помучился от вялости и "ломки" и больше не курит.

Как бросил, стал набирать вес. Ещё, видимо, усилился кровоток, и оттого обострились давние проблемы с венами на ногах. В 2014 году Константин сдался врачам с диагнозом "тромбофлебит" и перенёс операцию по удалению вен.

Его жена Екатерина ещё недавно в своем анамнезе имела лишний вес, первую стадию ожирения печени, "скачущее" давление, шпоры на ногах, постоянные приливы, вследствие наступления климакса, и общее отсутствие энергии.

Как она говорит, ели всё подряд, не задумываясь. Жарили по две сковороды картошки на раз на семью из трёх человек. Особой физической активности в жизни не было. Строили дом, карьеры (она – юрист, он – инженер), воспитывали сына…

И вот, разменяв шестой десяток, посмотрели на себя объективно и ощутили себя эдакими полуинвалидами с перспективой роста количества хронических болячек и всё большей физической ограниченностью.

ФОТО: Ирина Маскаленко, Евгений Ратков

Без завтраков им комфортнее

Однажды, после очередного праздника с обильным застольем, Константин предложил жене начать новую жизнь: похудеть и заняться спортом. Как теперь анализирует Екатерина, их пару всегда сплачивала некая общая идея, цель, к которой они шли, поддерживая друг друга. Так и идут рука об руку уже 31 год. И здоровый образ жизни стал их общим новым увлечением.

Но решить и стать здоровым оказалось ещё сложнее, чем в одночасье бросить курить. Началась пора проб и ошибок Екатерины и Константина. И в питании, и в спорте они практиковали всякое.

"Я пробовала разные длительные голодовки, диеты, даже считала калории. Чего только не было за эти пять лет! – рассказывает Екатерина. – Сегодня мы пришли к идеально подходящей для нас системе питания, которую называют интервальным голоданием или, наоборот, интервальным питанием. Мы едим редко, обычно раз или два в день. Первый приём пищи – после обеда, второй – вечером. А первую половину дня нам обоим комфортно проводить, выпив кофе без ничего и воды. Или я ещё очень люблю свой утренний напиток из лимонного сока, мёда и тёплой воды с куркумой".

Её супруг добавляет: "Конечно, эта система питания подходит не всем. Но я вспоминаю, что мне ещё в школьные годы было комфортно не завтракать. Выпил чаю – и в школу. И потом уже только обед. И нормально. Энергии хватает, мозг работает очень продуктивно!".

В рационе Медведевых стало больше печёного и варёного, меньше соли и сахара. "Теперь уже изменилась чувствительность вкусовых рецепторов, и некоторые, прежде любимые, десерты нам кажутся невозможно сладкими. А когда, например, едим мороженое, даже чувствуем то небольшое количество соли, которое в него добавляют", – отмечает Константин.

При этом, они не фанатично следуют канонам правильного питания. Могут и той же картошечки пожарить изредка, и в застольях с майонезными салатами и жирными закусками порой участвуют. Но при этом контролируют свой вес и размер порций. При необходимости оперативно "подсушиваются", чтобы не раздаваться вширь. Да, постоянный контроль. Но бонусы от его наличия столь потрясающие, что это стоит того.

"Шли и задыхались. Но шли…"

Вместе с питанием они изменили и свой образ жизни, добавив в него активности. Медведевы живут в Ругели. Здесь и лес, и речка – сам Бог велел гулять и наслаждаться видами. Но первые их пешие прогулки не были такими прекрасными, как можно себе представить.

"Шли и задыхались, краснели, потели. Любая горочка казалась целым препятствием. Но мы продолжали ходить, а постепенно стали добавлять пробежки", – вспоминает Константин.

Он активно занимался спортом в студенческие и армейские годы, его тренировал Александр Степанов – ныне ветеран спорта, бегает и на восьмом десятке. Так что у Константина был опыт. Но возобновить всё это через 30 лет оказалось не так просто.

ФОТО: Ирина Маскаленко, Евгений Ратков

Екатерина так и вовсе в свои 50 училась кататься на велосипеде. Говорит, что только теперь его "почувствовала". А сначала постоянно падала, поворачивала "как автомобиль", исключительно по большому радиусу. "Я тянул её за собой, подбадривал. Обгоню – постою, подожду. А она краснела, пыхтела и кричала, что я хочу её смерти", – смеётся Константин, вспоминая первые общие велопрогулки.

Теперь они могут запросто проехать 45-50 км без остановок. Летом в качестве активного развлечения ездили на великах в Зарасай на мельницу (больше 30 км в одну сторону). Там поели, заехали на озеро искупались и – обратно крутить педали по горочкам в сторону дома.

Ещё Константин приобщает супругу к бегу. Но ей этот вид спорта не так нравится и даётся. Вот бегать по мокрому песку вдоль прибоя в Паланге – это хоть три, хоть четыре км запросто. А по асфальту она лучше пройдётся с палками для скандинавской ходьбы.

Екатерина, в свою очередь, мотивировала мужа плавать на длинные дистанции. Он всегда был спринтером в этой дисциплине. А она сама ещё пять лет назад могла проплыть без остановки от силы метров 50. Но постепенно стала увеличивать дистанции, и сегодня плывет "полторашечку".

Супруг – в два раза больше, три км. А на одной из спринтерских дистанций Константин показывает время на 10 секунд лучше, чем в свои 17 лет!

ФОТО: Ирина Маскаленко, Евгений Ратков

Екатерина поставила мужа и на коньки. На городской площади уже которую зиму подряд заливают каток, выдают бесплатно коньки. Развлечение не только для детворы, но и для таких людей, как Медведевы. Накатывают приличные дистанции для здоровья и хорошего настроения.

Травмы случаются, но не останавливают

Однажды Константин угодил в борозду на льду и сильно вывихнул ногу, растянул связки. А когда сломались педали у велосипеда на ходу, он угодил коленом прямо в асфальт с размаху. Екатерина не раз падала с велосипеда. Ломала руки и растягивала коленные связки. Окунаясь в очень холодную воду котлована с головой, Константин заработал бронхит. В общем, эти пять лет для Медведевых были не только временем наращивания физических нагрузок и открытия для себя новых спортивных дисциплин. Без серьёзных травм не получилось.

Но они оба уверены, что травма – это повод найти в себе ещё больше сил, побороть внутренние страхи, найти и освоить альтернативные занятия, в которых травмированный участок тела не задействован.

"Читая про профессиональных спортсменов, я уяснил, что важно как можно скорее после травмы вернуться к занятиям спортом, чтобы исключить психологический страх повторного падения, – делится Константин. – Вот и я уже через неделю после того, как растянул связки, снова вышел на лёд. Да, было действительно страшно. И больно. Сразу предупредил всех мальчишек-"гонщиков", чтоб держались от меня подальше. И постепенно, понемногу, раскатался. И не болело уже так сильно".

И Константин, и Екатерина отмечают, что с тех пор, как они стали регулярно заниматься спортом, любые травмы и хвори у них проходят гораздо быстрее.

"Заживает как на собаке, – хохоча подмечает приверженка здорового образа жизни. – Я вот сейчас ставлю зубные импланты. Так сроки заживления на всех этапах минимум в два раза меньше, чем поначалу предрекают врачи".

Супруги не против лекарств как таковых, но вот регулярное их применение не приемлют. От всех прежних хронических хворей удалось избавиться благодаря правильному питанию и спорту. Разве что давление у Екатерины иногда "фонит", и она может раз в несколько дней принять треть таблеточки. А так пользуются разве что обезболивающими, антибиотиками при редких травмах, болезнях и операциях, если таковые действительно необходимы.

Соревноваться с самим собой – самое увлекательное

Екатерина Медведева говорит, что чувствует себя больной, когда долго не занимается. Обычно она делает это каждый день. Йога, зарядка, на работу – пешком или на велосипеде. Есть длинный и короткий маршрут в зависимости от погоды и настроения – 17 или 26 км в одну сторону! Ну и ходьба, плавание, бег, велосипед… Константин занимается реже, но у него и нагрузки больше, так что нужно время для восстановления.

Они начинали заниматься спортом вместе, поддерживая друг друга, а теперь вышли на уровень здоровой конкуренции: один мотивирует другого, каждый занимается в своём ритме и при своей нагрузке. А иногда они устраивают совместные вылазки на великах, например, чисто ради незаурядного досуга, а не столько для тренировки. Хотя для обывателя их "покатушки" по 70-80 км за день с остановками в интересных местах – очень активная и усиленная тренировка.

Константин признаётся, что прежде, когда он слышал, что кто-то знакомый, например, съездил на велосипеде в Прейли, ему казалось, что рассказчик сильно приукрашивает. А теперь он сам убедился, что возможности его организма практически безграничны, даже в немолодом возрасте.

"Я давно услышал такую фразу и уже много лет убеждаюсь в её справедливости:

"Соревноваться с самим собой – это самое увлекательное, ведь этим можно заниматься всю жизнь". Так и есть! Ты сам – твой главный соперник и вдохновитель", – уверен он.

ФОТО: Ирина Маскаленко, Евгений Ратков

В своё время Медведевы подбивали своих знакомых присоединяться и вести здоровый образ жизни. Но большинство находят отговорки, что нет времени и здоровья. Правда, некоторые, впечатлившись результатами пары в соцсетях (Екатерина Медведева; Константин Медведев), всё-таки присоединяются к ним или следуют их примеру.

"Физически, биологически я чувствую себя на лет 40-45", - говорит 57-летняя Екатерина Медведева. "У нас в обществе давно устоялось мнение, что старый – это больной. Человек, доживающий отведённый ему срок на лекарствах. Но главное ведь – не количество прожитых лет, а их качество. Да, я понимаю, что мне в любой момент на голову может упасть кирпич, и тогда не важно, сколько килограммов я мог выжать от груди.

Моя цель – не дожить до ста лет, а прожить каждый день своей жизни максимально активно, здорово", – подчёркивает её 55-летний супруг.

Они оба работают, на них – дом и немаленький участок с огородом. Плюс – разные увлечения (из последних – совместное музицирование), но они находят время и энергию для спорта, для поддержания собственного здоровья, для себя. Это их очень осознанный, иногда непростой и заковыристый путь. Но они идут по нему вместе, невероятно заряжая и мотивируя ещё и окружающих. Они были совершенно типичными, обычными людьми предпенсионного возраста. А стали бодрыми, энергичными и заметно помолодевшими. Утверждают, что так смог бы любой. Если захочет.

Галерея: Супруги Медведевы, которые занялись спортом после 50 лет

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