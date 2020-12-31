Каждый из тысяч жителей нашей страны, столкнувшихся с диагнозом "онкология", мог бы рассказать свою историю противостояния этой болезни. Героиня "Чайки" из цикла "(не)Нормальные люди" даугавпилчанка Елена Цветкова живёт так, что многие и не верят, что у неё был такой диагноз, причём дважды. Дважды с перерывом в пять лет она выкарабкивалась и продолжала жить.

Рассказывая о том, что ей довелось пережить, она то и дело повторяет: "Мне очень повезло". Очень странно слышать это от человека, которого дважды в жизни врачи наповал сражали неутешительным: "У вас рак". Но у Елены есть своё видение всего случившегося, своё понимание причин и последствий, которым она согласилась поделиться с читателями "Чайки".

Нельзя обманывать самого себя!

Первую онкологию у Елены Цветковой выявили в 41 год. От начала появления тревожных симптомов (это были бессистемные кровотечения разной интенсивности) до того, как она попала на приём к онкологу-гинекологу Владимиру Лукошкову, прошло восемь месяцев.

Теперь она уверена, что женщинам, столкнувшимся с теми же симптомами, нельзя самообманываться и нужно срочно обследоваться. "Я слышала достаточно историй про то, как женщины объясняют эти кровотечения тем, что поднимали тяжести. А те, у кого уже наступил климакс, вдруг рассказывают про какое-то дивное омоложение организма и возобновление цикла… Ничего такого не может быть, все они просто теряют время!" – говорит Елена Цветкова.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Ей, можно сказать, действительно повезло, потому что рак шейки матки за эти восемь месяцев у неё не развился дальше первой стадии. А доктора Лукошкова она называет отличным диагностом. Несмотря на то, что анализы не показывали наличия онкологии, он практически сразу сказал, что это она.

Елена вспоминает: "Я девять раз сдавала анализы, а они ничего не показывали! Доктор Лукошков так и сказал мне потом: "Вас чёрт крутит". В итоге он сделал мне маленькую щадящую операцию, в ходе которой подтвердились его догадки о раке. Он тогда пришёл ко мне в палату и сообщил: "Всё подтвердилось. Ничего не делайте и приходите ко мне через месяц, я выйду из отпуска и будем вырезать".

ФОТО: Ирина Маскаленко

Елена поначалу не поверила в свой диагноз: чувствовала она себя хорошо. А через месяц, хоть и без вещей, всё-таки пришла к доктору. Он оставил её в стационаре и сделал операцию.

Тогда Даугавпилсская онкологическая больница находилась на улице Сигулдас и была отдельным учреждением. Елена Цветкова считает, что здесь Владимиру Лукошкову удалось выстроить прекрасную систему по восстановлению женщин после онкологии. Она вспоминает, как о ней заботились все медсёстры и сотрудники этого учреждения. Рассказывает, как им каждый день давали деревенское сливочное масло, буквально выхаживали каждую пациентку. "Такой был хороший коллектив, такая отлаженная система, целый свой мирок. Я помню лицо каждой сестрички", – говорит она с благодарностью.

В народные средства не верит

Потом было 26 сеансов облучения. Не очень удачных. По словам Елены, это был новый аппарат, который был не очень хорошо настроен, так что ей буквально сожгли внутренние органы. После этого она долго и серьёзно лечилась, чтобы восстановить их функции.

Елена категорически против народных средств в борьбе с онкологией. Рассказывает историю, как доктор Лукошков сделал операцию одной женщине, матери двоих детей из Латгалии. Просил её пристроить на время детей и приехать на курс облучений. Но та сказала, что у неё не получится. И вместо назначенных доктором процедур стала пить авиационный бензин. В итоге через несколько лет дети остались сиротами…

"У меня, конечно, тоже есть какие-то настойки. Стоят. И на мухоморах, и всякие. Но не могу, рука не поднимается их пить. Из народных средств я понимаю разве что имбирь с лимоном, ну и ромашку вот много пила во время второй болезни по совету доктора. Очень верю докторам, и они меня действительно ведь вылечивали. А те, кто уповает на народную медицину при таких болезнях, как рак, зачастую просто теряют время", – рассуждает Елена.

И снова "повезло"

Во второй раз, когда у неё обнаружили рак желудка, её спасителем стал начинавший тогда оперировать Спартак Ратиани. И опять она говорит: "Повезло". Опять только первая стадия. Снова отличная операция – удалить пришлось примерно одну треть желудка, и восстановление под чутким и личным контролем участливого доктора.

"Я помню, на четвертый день после операции иду на перевязку осторожно, по стеночке, а доктор Ратиани мне навстречу. И говорит: "Вы не держитесь за стенку. Идите ровно, через боль. Чем быстрее пойдёте, тем быстрее выздоровеете". И я пошла. И скоро выздоровела", – подтверждает Елена.

По её словам, раку желудка предшествовало резкое похудение. Из симптомов – боли в желудке, иногда – рвота. Основываясь на своем опыте, она советует всем, у кого болит желудок, не отмахиваться и не терпеть, а обязательно обследоваться: делать "кобру", сдавать анализы! В случае, если обнаружены хеликобактерии, обязательно лечиться антибиотиками. В общем, добиваться, просить, но получать точную информацию о состоянии своего здоровья. Иначе так много случаев, когда рак обнаруживают уже в четвертой стадии…

Её собственная последняя болезнь проявила себя при неординарных обстоятельствах. Лена рассказывает: "Помните, в 2010 году был случай, когда мальчишки привязали собаку к велосипеду и долго таскали её за собой?! Её спасли работники рынка. Мне позвонили, попросили, чтобы я договорилась с таким Савченко, у которого был свой приют в Демене, чтобы он её забрал. Я пришла за ней, а она спит и не просыпается: умаялась. Я взяла её на руки, подняла, и в этот момент у меня будто что-то оборвалось внутри, в желудке. И страшная, невыносимая боль началась. Так и обнаружили онкологию. Если бы не эта собака, неизвестно, когда это случилось бы ещё…"

ФОТО: Ирина Маскаленко

Ищет "самую несчастную" собаку

С онкологией она тогда справилась, а вот несчастные, брошенные животные с тех пор стали неотъемлемой частью её жизни. Лена говорит, что даже где-то читала, что люди, у которых развивается онкология, а они об этом ещё сами не знают, иногда внезапно становятся очень жалостливыми, начинают заниматься благотворительностью. Она сама это наблюдение подтверждает стопроцентно. Уже десять лет Елена помогает приютам, берёт к себе и устраивает на передержку раненых и брошенных животных, потом находит им постоянных хозяев.

У неё дома живут две собаки: энергичная и добродушная старушка Белочка, хозяин которой умер от инсульта, и глухой слабовидящий пёс. Его Лена забрала из приюта "Межавайроги" в Кекавском крае, заплатив 50 евро. Ей говорили, что он даже не доедет до Даугавпилса. Ветеринар в Даугавпилсе тоже не давал оптимистичных прогнозов. Возраст, почечная и сердечная недостаточность, больная челюсть. Но пёс выжил, "сидит" на мягком корме, так как пришлось вырвать ему все до одного зубы. "Живее всех живых, как Ленин", – шутит Елена про своего питомца.

Лена не прочь взять и третью собаку, но говорит, что ищет "самую несчастную", а таких ей пока не попадалось. Скорее всего, такое животное само найдет её со временем.

Как некогда подкидыш, а сегодня – красавица кошка Лиза, которая тоже живёт у Лены. Хотя, как сказать "живёт"… Целыми днями она ходит по магазинам улицы Ригас, выпрашивая еду у продавцов. Её все знают, подкармливают, любуются. И только иногда Лиза приходит домой к Лене отоспаться, и снова надолго уходит.

Спасением животных Елена занимается уже десять лет, и за эти годы сбора тёплых вещей, организации целых спасительных операций и поиска ответственных хозяев она устала. Говорит, что чувствует эмоциональное истощение. Но всё равно очень любит животных за их преданность и безусловную любовь.

ФОТО: Ирина Маскаленко

И счастье в мелочах

У Лены две взрослые дочери, внуки. Небольшой бизнес в сфере торговли. Любимые животные. Но при этом она признаётся, что чувствует недостаток некоего стержня, якоря в жизни. Рассуждает, что обе серьёзные болезни ей, наверное, были ниспосланы за то, что она не умеет прощать обиды, очень остро реагирует на любую несправедливость, предательство, не может их забыть.

"И после стольких лет, стольких испытаний, я всё равно не научилась прощать и забывать. И не научусь, наверное. Не знаю, почему люди такими стали… Я, знаете, в молодости 15 лет работала на заводе. Была начальником смены. Чего мы только ни придумывали и ни делали вместе с коллективом! Вот это был период чистого счастья в моей жизни, – откровенничает она. – Сейчас, в торговле, я работаю как лошадь, научилась жить по принципу "или ты, или тебя", хотя он мне совершенно не близок. Просто иначе здесь не выживешь. Но вообще для меня идеальной работой было бы стать хозяйкой приюта или пансионата, где никто ничего не воровал бы, и компоты были бы вкусные, и котлеты жирные…"

В последнее время она, наблюдая за окружающими и пробуя на себе, научилась находить счастье в мелочах. Рассказывает о влюблённых парочках среднего возраста, которые приезжают в Даугавпилс на сутки из латгальской глубинки, чтобы сходить в театр, и, сняв недорогой номер в гостинице, выпить в нём вина после спектакля. "И они такие счастливые, это видеть надо!" – комментирует Лена. Или велосипедисты, которые приезжают в наш город на утреннем поезде, колесят по латгальским природным красотам, а вечером уже грузят свои велики на "дизель" до столицы.

Чтобы почувствовать себя счастливым, не нужно покупать дорогие туры и лететь за тридевять земель. Но вот приготовленные дома бутерброды и заваренный в термосе чай, которыми наслаждаешься на красивой лесной опушке или на берегу озера, дают ощущение смены обстановки, свежести и единения с самим собой и твоими близкими.

Таков рецепт счастья от даугавпилчанки Елены Цветковой, которая, пережив две онкологии и ещё немало других испытаний в жизни, чистосердечно признается, что у неё есть очень сильный ангел-хранитель, который много раз её спасал и помогал.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Елена умеет благодарить всех и каждого, кто когда-либо делал ей добро. Она понимает, что не в силах изменить мир, но самоотверженно помогает слабым и преданным существам, встречающимся на её пути. Такая вот жизнь. И счастье в мелочах. Прислушайтесь!

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