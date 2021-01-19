Люди не спешат самоизолироваться в гостиницах Латвии

В рамках программы государственной помощи для самоизоляции в настоящее время заключены договоры с четырьмя отелями, управляемыми Mogotel: Rixwell Elefant Hotel, Rixwell Konventa seta, Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel.

По словам Криевини, в четверг, 14 января, во всех четырех отелях находились 19 человек, нуждающихся в самоизоляции.

По мнению Криевини, реакция на предложение гостиниц была бы более активной, если бы государство полностью оплачивало весь период самоизоляции и хотя бы часть питания. В настоящее время государство покрывает 80% расходов на проживание, но не более 35 евро в день на человека. Питание нужно оплачивать самостоятельно.

"Возможно, люди не совсем понимают, как работает это предложение", - допускает Криевиня.

Она также отметила, что часто люди официально подтверждаются в качестве контактных лиц только по прошествии длительного времени, а для того, чтобы подать заявку на самоизоляцию в отелях, нужна справка врача о том, что человек должен самоизолироваться.