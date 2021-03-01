Как я полюбила кота-обманщика и к чему это привело

В соцсетях можно найти множество безмятежных фотографий и видео людей и котов, официально не принадлежащих друг другу.
"Я считаю, коты и кошки живут по своим правилам. Не думаю, что они сознательно решают: "Я буду использовать этого человека в собственных целях". Тут все гораздо проще, - объясняет консультант по кошачьему поведению Силия Хэддон. - Когда они находят место, где их кормят, где дружелюбный человек их ласкает, они просто стараются там остаться".
"У этих животных есть одна характерная черта - они чрезвычайно упорны. Если кошка может часами просиживать в неподвижности у мышиной норки, охотясь, то точно так же, часами, она будет сидеть у двери, если хочет войти".
Позже я обнаружила, что на эту тему написана целая книга.
Впервые опубликованная в 1990 году, Six Dinner Sid ("Сид шесть ужинов") - детская книга, в которой рассказывается о коте Сиде, живущем в доме номер 1 по улице Аристотеля. Но Сид также живет и во всех других домах на этой улице, приходит поесть в каждый из этих домов, и каждый из хозяев считает, что Сид - именно его кот.
В отличие от реальных котов, о которых говорила Силия Хэддон, Сид прекрасно знает, что делает. Но его манипуляции всплывают на поверхность, когда он заболевает, его шесть раз отвозят к ветеринару, после чего соседи наконец понимают, что их водили за нос.
Автор книги Инга Мор рассказала мне, что написала эту историю, вспоминая одного черного кота, с которым была знакома, когда жила в северном Лондоне.
"Я слышала, как кто-то называет его по имени, которое было похоже на Сид, - рассказывает она (на самом деле кота звали Зигги). - Сид обычно входил ко мне через кошачью дверцу и вел себя как дома там, где я жила (в доме номер 4). Я думаю, его хозяин жил в доме номер 6. Сид, которого я изобразила в книге, очень похож на того настоящего Сида (Зигги), вдохновившего меня на эту историю, которую я, конечно, придумала".
"На протяжении многих лет ко мне приходило много котов и кошек, и мне всегда нравилось разделять с ними компанию. Судя по всему, у них развилась способность общаться с человеком иначе, чем с соплеменниками. Они знают, как добиться своего от нас, умеют подлизнуться, когда надо, или быть обаятельными. Поэтому мы любим их и считаем необыкновенными созданиями".
Джоанна Лодж из Cats Protection, крупнейшей в Британии благотворительной организации, заботящейся о кошках, говорит, что, по предположениям ученых, завоевать сердце человека котам помогают глаза, похожие на большие глаза ребенка.
И это многое объясняет, в том числе мою попытку заговорить с котом, как с ребенком, мое инстинктивное стремление его накормить, окружить любовью и приютить. Мои материнские инстинкты просто выплеснулись наружу.