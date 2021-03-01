Как я полюбила кота-обманщика и к чему это привело

Но с течением времени, в месяцы, последовавшие за моим знакомством с котом, я начала испытывать еще одно чувство - растущее чувство вины.

Я регулярно просматривала местные вебсайты в поисках объявлений о пропаже кота, ожидая найти просьбу о помощи от его хозяина, но ничего не находила.

А потом вдруг всё кончилось. Кот исчез.

Я ждала его днем и ночью, выходила в пустой сад за домом и тщетно звала, чувствуя себя брошенной. Я снова начала прочесывать интернет в поисках новостей о нем - ведь единственной причиной, по которой он перестал ко мне приходить, могла быть только трагедия, правда? Его переехала машина? Наверное, он лежит где-то в придорожной канаве?

Но никаких новостей о сбитом коте я не находила. Я с грустью смотрела на пустую постель, где он когда-то сладко спал, на тарелки с нетронутой едой и на шерстинки на моей одежде, которых осталось совсем мало.

BBC

А потом, в первые недели весеннего пандемического карантина, я увидела своего соседа, и мы поговорили через садовую изгородь. Я как бы случайно упомянула кота (сделав это намеренно, конечно), и сосед мне рассказал, что хозяева моего хвостатого друга переехали.

Так значит, у него все-таки были хозяева! Но стоило ли мне удивляться этому?

Сначала я почувствовала облегчение, а потом - словно меня предали. Я по-настоящему расстроилась. Как они могли взять и забрать кота из моей жизни?

Я вышла на улицу, завернула за угол и с тоской посмотрела на пустой дом, где когда-то жил кот. Теперь там не было никаких признаков жизни.

Но я не собиралась просто так сдаваться. Я не могла себе представить, что кот, которому было со мной так хорошо, может быть так же счастлив со своим хозяином в новом доме где-то далеко.

Я написала имейл хозяину через риелтора, рассказав, что кот и я довольно долго жили вместе, и предложив, если кот не приживется на новом месте, забрать его к себе на постоянное жительство.

Мне кажется, писала я, что мы с котом созданы друг для друга, и наша дружба была прервана без согласия на то с обеих сторон (ну или что-то в этом роде).

Хозяин ответил на мой имейл. Его звали Дэвид. У Дэвида два кота - Генри и Эдди (последний "часто исчезал на несколько дней"). Мы переехали в Линкольншир, писал мне Дэвид (это в 120 милях от меня).

"Котам нравится полусельский образ жизни, им тут хорошо, они рады, что мы теперь весь день с ними, - добавил он. - И, естественно, мы не собираемся расставаться ни с кем из них".