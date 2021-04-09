Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс

В передаче "Панорама" на канале LTV во время разговора о вакцине показали формулу амфетамина

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В пятницу, 2 апреля, в программе "Панорама" на канале LTV зрители стали свидетелями забавной ошибки. 

Как указал руководитель лаборатории физико-органической химии Латвийского института органического синтеза Кристапс Яудземс, во время передачи "Панорама", которую вел Янис Гесте, он заметил на экране химическую формулу амфетамина. Она появилась, когда речь шла о вакцинации от коронавируса.

"LTV, вам какой-то шутник к вакцине амфетамин добавил", - написал Яудземс, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Канал LTV эту ситуацию не комментировал.

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