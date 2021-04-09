В передаче "Панорама" на канале LTV во время разговора о вакцине показали формулу амфетамина

Как указал руководитель лаборатории физико-органической химии Латвийского института органического синтеза Кристапс Яудземс, во время передачи "Панорама", которую вел Янис Гесте, он заметил на экране химическую формулу амфетамина. Она появилась, когда речь шла о вакцинации от коронавируса.