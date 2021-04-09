В передаче "Панорама" на канале LTV во время разговора о вакцине показали формулу амфетамина
В пятницу, 2 апреля, в программе "Панорама" на канале LTV зрители стали свидетелями забавной ошибки.
В пятницу, 2 апреля, в программе "Панорама" на канале LTV зрители стали свидетелями забавной ошибки.
Как указал руководитель лаборатории физико-органической химии Латвийского института органического синтеза Кристапс Яудземс, во время передачи "Панорама", которую вел Янис Гесте, он заметил на экране химическую формулу амфетамина. Она появилась, когда речь шла о вакцинации от коронавируса.
"LTV, вам какой-то шутник к вакцине амфетамин добавил", - написал Яудземс, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.
@ltvzinas jums kāds asprātis amfetamīnu pie vakcīnas pielicis pic.twitter.com/NwkElBzKzv— Kristaps Jaudzems (@KrJaudzems) April 2, 2021
Канал LTV эту ситуацию не комментировал.