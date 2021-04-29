Проводя исследование исторических источников, TVNET выяснил ранее широко не звучавший факт, что на борт "Титаника" ступил и лиепайчанин.

25-летний Давид Лифшиц полон надежд отправился в Канаду, чтобы начать новую, красивую жизнь. Прощаясь со своей находящейся в положении женой, он еще не знал, что уже через пару дней окажется в глубинах Атлантического океана.

В нескольких источниках ранее сообщалось, что Давид Лифшиц (Лившин) родился в 1887 году в семье евреев в Лиепае, в Латвии - в то время в Российской империи. В Латвийском государственном историческом архиве мы выяснили, что факт рождения не был зарегистрирован в Лиепайском раввинстве ни в 1887 году, ни в другие годы. Мы продолжили исследования, чтобы выяснить, правдой или мифом является связь пассажира "Титаника" с Лиепаей.

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Повороты судьбы семьи Лифшиц

Проводя исследование исторических источников, TVNET выяснил ранее широко не звучавший факт, что на борт "Титаника" ступил и лиепайчанин.

25-летний Давид Лифшиц полон надежд отправился в Канаду, чтобы начать новую, красивую жизнь. Прощаясь со своей находящейся в положении женой, он еще не знал, что уже через пару дней окажется в глубинах Атлантического океана.

В нескольких источниках ранее сообщалось, что Давид Лифшиц (Лившин) родился в 1887 году в семье евреев в Лиепае, в Латвии - в то время в Российской империи. В Латвийском государственном историческом архиве мы выяснили, что факт рождения не был зарегистрирован в Лиепайском раввинстве ни в 1887 году, ни в другие годы. Мы продолжили исследования, чтобы выяснить, правдой или мифом является связь пассажира "Титаника" с Лиепаей.