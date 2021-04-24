Строительство Rail Baltica создаст около 37 000 рабочих мест. Есть опасения по поводу нехватки рабочей силы

По его словам, строительство железнодорожной линии во всех трех странах Балтии все еще набирает обороты. За последние более пяти лет в реализацию целей проекта во всех трех странах Балтии были вовлечены уже несколько сотен сотрудников.

"Уже в ближайшие годы, продолжая следующие этапы проекта Rail Baltica, будет создано до 13 000 новых рабочих мест в железнодорожном и смежных секторах строительства и более 24 000 в таких секторах, как логистика, производство, гостиничный бизнес.

Это означает, что система образования должна быть готова предоставить этих новых специалистов", - сказал Вингрис.

В настоящее время в компаниях по внедрению Rail Baltica в странах Балтии работают международные специалисты, и еще больше таких международных специалистов задействовано в разработке и строительстве проекта. На вопрос, нужно ли в сфере образования в Латвии подумать о каких-либо специальных программах по подготовке специалистов, Вингрис ответил утвердительно. Однако не менее важно подумать о повышении интереса студентов к железнодорожной сфере.

"Управляя компанией, мы сталкиваемся с тем фактом, что работа с репутацией является довольно сложной задачей, и мы видим, что новых специалистов недостаточно", - признал Вингрис. По его словам, в Рижском техническом университете (РТУ) с 2016 по 2018 год было всего 40 заявок на инженеров-железнодорожников, в 2021 году - всего пять. В профессиональных учебных заведениях железнодорожный сектор также не пользуется большим спросом, хотя охватывает широкий спектр специальностей, в том числе и строительство.

На вопрос, где взять таких специалистов в будущем и могут ли люди, потерявшие работу в Latvijas dzelzceļš, участвовать в проекте Rail Baltica, Вингрис признал:

"Такой переход, безусловно, возможен и даже весьма желателен, поскольку эти люди уже имеют опыт работы в сфере железных дорог.

Однако очевидно, что им необходимо будет пройти переподготовку для работы с новой системой высокоскоростных железных дорог. Несомненно, такая возможность была бы. На данный момент мы считаем, что те сотрудники, которые уже участвуют в строительстве или проектировании, также получают свою квалификацию не только в результате предыдущего образования, но и благодаря опыту, полученному в том числе во время работы за границей".

В ближайшие годы в Латвии появятся новые технологии в области железных дорог, а средний возраст сотрудников в этом секторе составляет 47 лет, поэтому в этой области потребуются тысячи специалистов, на конференции о вызовах и возможностях в железнодорожной сфере высказался и министр сообщения Талис Линкайтс. Он подчеркнул, что Латвии необходимо активно перенимать международный опыт через программы по обмену, такие как Erasmus+.

Одно из учебных заведений, где можно получить навыки и умения, необходимые для железнодорожной отрасли, - это Рижский государственный техникум. Его руководитель Дагния Ванага отметила, что в заведении готовят широкий круг специалистов железнодорожного транспорта. "Мы с гордостью предлагаем студентам специальность "Электротехника" в этих красивых электротехнических лабораториях, где мы можем дополнительно предложить получение альтернативной энергии с использованием водорода, ветрогенератора и солнечных коллекторов", - поделилась Ванага.

В ближайшем будущем техникум планирует открыть новые программы, на которых можно будет изучать путевое и мостостроительное оборудование.

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