Полиция: по делу об убийстве Беззубова задержаны несколько человек

За десять дней непрерывной работы по уголовному процессу было допрошено 46 свидетелей, опрошено более 200 человек, проведен 21 обыск по нескольким адресам и объектам в Латвии, назначено 19 комплексных экспертиз, получено очень большое количество видеозаписей, в том числе с видеорегистраторов, которые тщательно проверяются и анализируются, сообщает полиция.