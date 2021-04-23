Полиция: по делу об убийстве Беззубова задержаны несколько человек
По делу об убийстве футбольного агента Романа Беззубова задержаны и заключены под стражу несколько человек, сообщает Государственная полиция в заявлении для СМИ.
По делу об убийстве футбольного агента Романа Беззубова задержаны и заключены под стражу несколько человек, сообщает Государственная полиция в заявлении для СМИ.
Беззубов был застрелен 14 апреля в Риге, Пурвциемсе.
За десять дней непрерывной работы по уголовному процессу было допрошено 46 свидетелей, опрошено более 200 человек, проведен 21 обыск по нескольким адресам и объектам в Латвии, назначено 19 комплексных экспертиз, получено очень большое количество видеозаписей, в том числе с видеорегистраторов, которые тщательно проверяются и анализируются, сообщает полиция.
Галерея: сожженный автомобиль, на котором передвигались убийцы Романа Беззубова
В связи с преступлением на данный момент задержаны и заключены под стражу несколько человек, но полиция подчеркивает, что работа по выявлению всех возможных виновников преступления продолжается.