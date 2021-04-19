"Предупреждение": Гиргенс озвучил свою версию мотивов убийства Беззубова

Политик считает, что преступление не следует связывать с профессиональной деятельностью Беззубова, отмечая, что мотив убийства мог быть связан с работой правоохранительных органов, вмешивающихся в деятельность преступных группировок в Латвии.

"По крайней мере, на данный момент уголовное преступление я не связываю с профессиональной деятельностью Беззубова. Посмотрим, какими будут доказательства, но у меня есть другая версия - я считаю, это предупреждение, как следствие того, что начинаем очищать Латвию от преступных группировок, которые долго работали в Латвии", - такое мнение выразил министр, добавив, что не сомневается в том, что полиция выяснит истинный мотив преступления.

Гиргенс отметил, что за последние годы было многое сделано для снижения уровня коррупции и преступности, а убийство в Риге на прошлой неделе могло быть осуществлено в качестве "ответного шага или предупреждения".

Политик также сообщил, что сгоревшая в Межапарке машина, использованная во время убийства, ранее была профессионально спрятана. По информации Гиргенса, автомобиль BMW X5 в том месте, где он был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов уже сгоревшим, был припаркован только ночью, а днем ​​был "профессионально спрятан". Гиргенс подчеркнул, что полиция тщательно обыскала территорию Межапарка.

Добавим, что в понедельник, 19 апреля, в связи с рядом произошедших за последнее время убийств премьер-министр Кришьянис Кариньш проведет встречу с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом и руководством Госполиции.

Премьер заявил в Twitter, что безопасность общества является приоритетом, и "раскрытие хладнокровных преступлений, совершенных в последнее время, является ответственностью министра внутренних дел и Госполиции".