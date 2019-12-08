Загадочный покупатель стадиона Skonto - российский предприниматель из влиятельной семьи

Выяснился таинственный покупатель стадиона Skonto, который за 35 млн евро приобрел имущество в 2015 году. Это российский предприниматель Александр Рогачев, внук экс-губернатора Орловской области, а сын генерала Федеральной службы безопасности. Покупатель стадиона считает, что его обманули во время сделки. Теперь прокуратуре нужно решить, стоит ли выдвигать обвинения. Об этом сообщает программа LTV de facto.
К латвийской компании недвижимости ORDO в 2014 году обратился гражданин России Александр Рогачев, председатель совета директоров крупной строительной компании Орловской области.
Рогачев родом из влиятельной семьи. Его дедушка Егор Строев в советское время был членом политбюро, при президенте Борисе Ельцине — председателем российского Совета Федераций, более 10 лет являлся губернатором Орловской области. Его отец получил звание генерала Федеральной службы безопасности. Десять лет назад он был застрелен.
Рогачев попросил латвийских маклеров найти ему недвижимость для инвестирования. Осмотрев разные варианты в центре Риги Рогачев заметил футбольный стадион Skonto и пожелал приобрести его.
Группа ORDO как раз до этого получила предложение - найти покупателя стадиона за 35 млн евро. Предложение выдвинул девелопер имущества Гиртс Чударс, который сейчас не может вспомнить, от чьего имени искал покупателя.
Официально стадион принадлежал государственной компании Reverta, которая управляла проблемными активами Parex banka.
Reverta переняла стадион от попавшего в то время в финансовые трудности владельца и президента латвийской футбольной федерации Гунтиса Индриксонса. Однако стадион продолжила обслуживать фирма SSA, владельцы которой были как бывший партнёр Индриксона, так и бывший футболист Skonto. Без SSA имущество продать было невозможно.
Русский предприниматель Рогачев согласился с суммой и оценки не попросил.
"Рогачев даже не заставил нас торговаться. Он согласился, что цена 35 миллионов. Он не спросил, может ли быть на миллион меньше. Об этом речи не шло", - рассказала совладелица ORDO Елена Рудзите, отметив, что у стадиона цена за квадратный метр была относительно не очень высокой.
Сделка была построена очень сложно. Прошло около года, и деньги прошли через счета семи компаний - от налоговой гавани Белиза до Эстонии. Длинная цепь была в значительной степени обусловлена нежеланием Рогачева мелькать в сделке.
Белизский офшор Silvertone Enterprises Limited, в котором Рогачев был указан как выгодоприобретатель, передал 35 миллионов евро в виде четырех кредитов без залога латвийской компании Mani Group, которая связана с семьей маклеров Рудзите.
Из этих денег 14 млн Mani Group одолжила фирме SSA, которой тогда руководил бизнес-партнёр Индриксона Владимир Колесниченко. SSA на заём приобрела Skonto холл и стадион от Reverta. Стадион и прилегающие к нему объекты были позже переписаны на Mani Group, и собственником стал связанный с Рогачевым белизский офшор.
Из оставшихся 20 миллионов евро пять миллионов в соответствии с обещанной комиссией, остальное осталось в распоряжении SSA.
По окончанию сделки покупатели стадиона обратились в полицию, так как посчитали, что их ввели в заблуждение о настоящей цене недвижимости. Госполиция недавно закончила расследование и призывает обвинить в мошенничестве Ивара Рудсизиса, Наталью и Елену Рудзите, а также гражданина Эстонии Алана Селтера, который был владельцем фирмы SSA на заключительной стадии покупки.
Заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Илзе Соколовска рассказала, что в ходе расследования были обнаружены доказательства того, что цена могла быть завышена. Прокуратуре нужно будет решить, что делать дальше.
Вовлеченная в сделку маклер считает, что цена была адекватной, поскольку она была установлена за землю, которая освобождена от всех строений.
Однако SSA стадион не снесла. Сейчас уже бывший эстонский владелец ликвидируемой фирмы SSA отказался отвечать журналистам de facto.
Интересно, что документы, которые попали в распоряжение программы de facto свидетельствуют о том, что около 15 миллионов со счёта сделки не были перечислены продавцу SSA, а другим фирмам, связь которых со стадионам непонятна. Самую меньшую часть получило латвийское предприятие Sun Garden, а большую эстонская компания Fumox. Настоящим бенефициаром обеих фирм сейчас является эстонка Кристина Лохмус.
В согласовании этой сделки была ввязана юрист Даце Гринберга, которая была также генеральным представителем Индриксона.
"Конечно, я никогда не встречалась с Индриксонсом, но во время сделки мы все время говорили о том, что Индриксон является продавцом. У нас не было других фамилий", - говорит макслер Рудзите.
"Что на этом стадионе Skonto случилось плохого. Я не знаю. Нормальная сделка", - во время интервью сказал Индриксон, который в то же время рассказал, что о деталях сделки не проинформирован.
Почти два с половиной года назад Индриксон полностью отрицал, что был близок к сделке. Сейчас он признался, что участвовал только на начальной стадии. Объявились неизвестные покупатели, которые предложили разрешить все обязательства перед банком. Но о нюансах сделки он ничего не знает.
Однако на вопрос представляла ли его Гринберга Индриксон отвечает: "Она представляла не меня, а стадион, потому что у меня были обязательства перед банком. Даце разрешила это очень успешно, ведь я все еще должен миллионы банку. К сожалению, это так, хотя мы заплатили 14 миллионов вместо 8 миллионов".
Куда пропали остальные деньги - примерно 15 млн евро, полиция ещё расследует. Нужно расследовать и то, не было ли отмывания денег. Неофициальная информация о расследовании свидетельствует, что Селтер снял наличные со счёта эстонской фирмы Fumox и увёз обратно в Латвию.
О том, есть ли основание дело о мошенничестве направлять в суд, нужно будет решить прокурору Агрису Скрадайлису. Он в настоящее время не предоставляет информации о своих планах.
Чтобы не мешать расследованию, адвокат покупателя Алла Юраш отказалась программе de facto подробнее пояснять, на какой именно стадии сделки покупатель посчитал себя обманутым.
Как и неизвестно, есть ли сейчас у Рогачева обязательства перед стадионом Skonto. Официально за Silvertone Enterprises Limited, согласно регистру предприятий, стоят два жителя Швейцарии.