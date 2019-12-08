Загадочный покупатель стадиона Skonto - российский предприниматель из влиятельной семьи

Заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Илзе Соколовска рассказала, что в ходе расследования были обнаружены доказательства того, что цена могла быть завышена. Прокуратуре нужно будет решить, что делать дальше.

Вовлеченная в сделку маклер считает, что цена была адекватной, поскольку она была установлена за землю, которая освобождена от всех строений.

Однако SSA стадион не снесла. Сейчас уже бывший эстонский владелец ликвидируемой фирмы SSA отказался отвечать журналистам de facto.

Интересно, что документы, которые попали в распоряжение программы de facto свидетельствуют о том, что около 15 миллионов со счёта сделки не были перечислены продавцу SSA, а другим фирмам, связь которых со стадионам непонятна. Самую меньшую часть получило латвийское предприятие Sun Garden, а большую эстонская компания Fumox. Настоящим бенефициаром обеих фирм сейчас является эстонка Кристина Лохмус.

В согласовании этой сделки была ввязана юрист Даце Гринберга, которая была также генеральным представителем Индриксона.

"Конечно, я никогда не встречалась с Индриксонсом, но во время сделки мы все время говорили о том, что Индриксон является продавцом. У нас не было других фамилий", - говорит макслер Рудзите.

"Что на этом стадионе Skonto случилось плохого. Я не знаю. Нормальная сделка", - во время интервью сказал Индриксон, который в то же время рассказал, что о деталях сделки не проинформирован.

Почти два с половиной года назад Индриксон полностью отрицал, что был близок к сделке. Сейчас он признался, что участвовал только на начальной стадии. Объявились неизвестные покупатели, которые предложили разрешить все обязательства перед банком. Но о нюансах сделки он ничего не знает.

Однако на вопрос представляла ли его Гринберга Индриксон отвечает: "Она представляла не меня, а стадион, потому что у меня были обязательства перед банком. Даце разрешила это очень успешно, ведь я все еще должен миллионы банку. К сожалению, это так, хотя мы заплатили 14 миллионов вместо 8 миллионов".

Куда пропали остальные деньги - примерно 15 млн евро, полиция ещё расследует. Нужно расследовать и то, не было ли отмывания денег. Неофициальная информация о расследовании свидетельствует, что Селтер снял наличные со счёта эстонской фирмы Fumox и увёз обратно в Латвию.

О том, есть ли основание дело о мошенничестве направлять в суд, нужно будет решить прокурору Агрису Скрадайлису. Он в настоящее время не предоставляет информации о своих планах.

Чтобы не мешать расследованию, адвокат покупателя Алла Юраш отказалась программе de facto подробнее пояснять, на какой именно стадии сделки покупатель посчитал себя обманутым.