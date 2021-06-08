Для организации Праздника песни и танца школьной молодежи потребуется 2,047 млн евро

Первоначально МОН планировало выделить на организацию праздника 4,18 млн евро, однако в результате его перепланирования в виртуальный формат бюджет уменьшился до 2,047 млн евро.

883 тыс. евро из этой суммы предназначены для художественной части и технической поддержки праздника, 568 тыс. евро планируется выплатить художественному, административному и техническому персоналу, артистам, исполнителям, авторам, режиссерам. 499 тыс. евро будет выделено Латвийскому телевидению (ЛТВ), 32,6 тыс. евро - Латвийскому радио.

На тестирование на Covid-19 и средства индивидуальной защиты планируется выделить 64,8 тыс. евро.

С учетом того, что сэкономлено более 2 млн евро из ранее выделенной суммы, МОН рекомендует направить оставшуюся сумму на другие приоритеты.

В сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством здравоохранения МОН подготовило ряд предложений для рассмотрения в Кабинете министров о том, как сохранить традиции школьного праздника песни и танца в условиях пандемии. МОН предлагает провести мероприятия праздника с 2 июля по 31 октября в виртуальном формате, чтобы все дети, участвовавшие в подготовке к празднику, могли представить свои выступление в видеоформате. Программа праздника будет состоять из снятых на видео выступлений хоров, ансамблей вокальной и инструментальной музыки, танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и др. Транслироваться они будут на ЛТВ и других цифровых платформах.

Участники праздника смогут участвовать в любом мероприятии программы согласно разрешенному в то время количеству людей на мероприятиях. Во время праздника будет соблюдаться стратегия "пузыря", при этом мероприятия будут проводиться как можно ближе к месту проживания участников. Минобразования предлагает, чтобы во время Праздника песни и танца в этом году не было ни генеральных репетиций, ни длительного репетиционного процесса. В детских лагерях можно будет снимать коллективные видео, а при благоприятной эпидемиологической ситуации в сентябре или октябре праздничные мероприятия смогут проводиться очно.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства отметил, что предложенные МОН решения по организации праздника не противоречат требованиям эпидемиологической безопасности.