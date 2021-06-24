Объем государственной помощи для уменьшения последствий Covid-19 превысил 900 млн евро

По данным Минфина, глобальная пандемия продолжает влиять на ситуацию с выполнением бюджета, и в этом году дефицит бюджета развивается уже в начале года. Это связано с быстрым увеличением расходов на помощь, выплачиваемую для уменьшения последствий Covid-19.

За первые пять месяцев этого года расходы совокупного бюджета были значительно выше доходов, а в консолидированном общем бюджете образовался дефицит в размере 630,2 миллиона евро. В соответствующем периоде прошлого года бюджет имел профицит в размере 58,7 миллиона евро, а за пять месяцев 2019 года - профицит в размере 514,4 миллиона евро.

В последние годы совокупный бюджет в первой половине года имел профицит, но в конце года, когда расходы росли быстрее как в государственном бюджете, так и в бюджетах местных органов власти, в совокупном бюджете образовался финансовый дефицит, отмечает министерство.

Объем расходов совокупного бюджета за пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1 015 млн евро или 21,8% и составляет 5 665,5 млн евро.

Согласно информации Министерства финансов, основанной на данных Государственной кассы, сумма поддержки, выплаченной в первые пять месяцев для смягчения последствий Covid-19, в расходах совокупного бюджета уже превышает 900 миллионов евро.

По данным Минфина, сумма поддержки, потраченная на смягчение последствий Covid-19, в совокупном бюджете за последние пять месяцев составила 157,1 миллиона евро.

К концу мая было выплачено почти 470 миллионов евро, в том числе 187 миллионов евро - единовременная помощь для семей с детьми и 110 миллионов евро - в виде пособий для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также 114 миллионов евро - в связи с простоем. В свою очередь 18 миллионов евро было выплачено в виде субсидий на заработную плату.

Кроме того, за пять месяцев этого года предприятия получили 309 миллионов евро в виде грантов на оборотные средства. Также значительно увеличились расходы на финансирование сектора здравоохранения: расходы Министерства здравоохранения увеличились на 222,6 миллиона евро или 45% по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года.