Странности в маршруте черного аиста: пришлось вмешаться погранохране Эстонии

В понедельник, 30 августа, в Центр морской охраны департамента полиции и погранохраны обратился орнитолог Урмас Селлис из НКО. Ученый попросил помощи, чтобы установить местонахождение и состояние здоровья редкой птицы, черного аиста по имени Юлге.
На птице был передатчик GPS, который показал, что птица находится в районе Хийумаа в открытом море и двигается на север, а не юг или запад, как обычно во время осенней миграции. Урмас Селлис счел, что молодая птица могла приземлиться на какoе-то судно, и попросил помощи Центра морской охраны, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
Проанализировав информацию о находящихся в этом районе судах, их курсе и скорости и сопоставив данные GPS птицы, Центр морской охраны выяснил, что Юлге может находиться на борту одного из танкеров.
Центр морской охраны связался с командой судна и получил радостные вести: с Юлге все в порядке, он сел на борт, чтобы передохнуть. Направляющееся в Россию судно доставило бы Юлге далеко на север, но, с счастью, птица сама об этом догадалась, поднялась в воздух и полетела на юг. Сейчас Юлге уже в Польше.
"Черный аист является в Эстонии крайне редкой птицей. Численность гнездующих пар сократилось до критической отметки в 40-60. У родителей Юлге было три птенца. Родители начали миграцию до того, как молодые птицы стали на крыло, и два птенца оказались, к сожалению, добычей хищников. Юлге выжил, смог подняться на крыло и пустился в долгий путь, чтобы перезимовать на юге",- сообщили в Центре морской охраны.