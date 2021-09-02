Чт, 2.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Странности в маршруте черного аиста: пришлось вмешаться погранохране Эстонии

Melnais stārķis ФОТО:

Центру морской охраны департамента полиции и погранохране Эстонии пришлось выполнить необычную задачу - помочь подтвердить подозрения орнитолога о неожиданной странности в маршруте миграции черного аиста, оснащенного GPS-передатчиком.

В понедельник, 30 августа, в Центр морской охраны департамента полиции и погранохраны обратился орнитолог Урмас Селлис из НКО. Ученый попросил помощи, чтобы установить местонахождение и состояние здоровья редкой птицы, черного аиста по имени Юлге.

На птице был передатчик GPS, который показал, что птица находится в районе Хийумаа в открытом море и двигается на север, а не юг или запад, как обычно во время осенней миграции. Урмас Селлис счел, что молодая птица могла приземлиться на какoе-то судно, и попросил помощи Центра морской охраны, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Проанализировав информацию о находящихся в этом районе судах, их курсе и скорости и сопоставив данные GPS птицы, Центр морской охраны выяснил, что Юлге может находиться на борту одного из танкеров.

Центр морской охраны связался с командой судна и получил радостные вести: с Юлге все в порядке, он сел на борт, чтобы передохнуть. Направляющееся в Россию судно доставило бы Юлге далеко на север, но, с счастью, птица сама об этом догадалась, поднялась в воздух и полетела на юг. Сейчас Юлге уже в Польше.

"Черный аист является в Эстонии крайне редкой птицей. Численность гнездующих пар сократилось до критической отметки в 40-60. У родителей Юлге было три птенца. Родители начали миграцию до того, как молодые птицы стали на крыло, и два птенца оказались, к сожалению, добычей хищников. Юлге выжил, смог подняться на крыло и пустился в долгий путь, чтобы перезимовать на юге",- сообщили в Центре морской охраны.


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