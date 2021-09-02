Странности в маршруте черного аиста: пришлось вмешаться погранохране Эстонии

В понедельник, 30 августа, в Центр морской охраны департамента полиции и погранохраны обратился орнитолог Урмас Селлис из НКО. Ученый попросил помощи, чтобы установить местонахождение и состояние здоровья редкой птицы, черного аиста по имени Юлге.

На птице был передатчик GPS, который показал, что птица находится в районе Хийумаа в открытом море и двигается на север, а не юг или запад, как обычно во время осенней миграции. Урмас Селлис счел, что молодая птица могла приземлиться на какoе-то судно, и попросил помощи Центра морской охраны, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Проанализировав информацию о находящихся в этом районе судах, их курсе и скорости и сопоставив данные GPS птицы, Центр морской охраны выяснил, что Юлге может находиться на борту одного из танкеров.

Центр морской охраны связался с командой судна и получил радостные вести: с Юлге все в порядке, он сел на борт, чтобы передохнуть. Направляющееся в Россию судно доставило бы Юлге далеко на север, но, с счастью, птица сама об этом догадалась, поднялась в воздух и полетела на юг. Сейчас Юлге уже в Польше.