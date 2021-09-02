Немецкая компания планирует открыть завод в Латвии

Намерение компании открыть завод в Латвии на встрече с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром экономики Янисом Витенбергсом подтвердил член правления Karcher Михаэль Хаузерман.

Karcher уже приобрел производственные помещения в Раубени Ценской волости Елгавского края, где будут построены завод и склад. Планируется, что реализация нового инвестиционного проекта будет проходить в тесном сотрудничестве с LIAA.

"Наша общая цель - повышение благосостояния населения и развитие народного хозяйства. Для достижения этой цели правительство выдвинуло в качестве приоритета "умную" реиндустриализацию, которая будет способствовать развитию ориентированного на экспорт производственного сектора. Решение руководства Karcher инвестировать в Латвии перекликается с политикой правительства и исторически сильными традициями производства в стране. Правительство продолжает улучшать предпринимательскую среду с целью дальнейшего привлечения инвестиций, которые обеспечат населению стабильную и хорошо оплачиваемую работу", - сказал Кариньш.

Со своей стороны министр экономики подчеркнул, что Karcher - бренд мирового уровня, который укрепит латвийское машиностроение за счет производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Это подтверждение того, что мы конкурентоспособны и можем предоставить все необходимые условия для компаний такого уровня и крупных иностранных инвестиций", - сказал Витенбергс.

Вначале предприятие в Латвии планирует производить запчасти для автомобилей коммунальных служб, например, предназначенных для уборки улиц. Основные потребители этой продукции - самоуправления, предприятия, занимающиеся ландшафтным дизайном и озеленением.

Во время встречи Хаузерман заявил, что на решение о создании производственного предприятия в Латвии во многом повлияли логистические проблемы, вызванные пандемией.

"С открытием завода в Латвии мы сможем сократить длинные цепочки поставок Kаrcher, поскольку Латвия будет обеспечивать и производство деталей, и комплектацию конечной продукции. Таким образом, конечный продукт будет экспортироваться непосредственно из Латвии на основные целевые рынки в Западной Европе и в других странах", - сказал член правления Karcher.