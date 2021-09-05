В приютах растет количество маленьких собачек и кошек. Есть мнение, что пандемия сыграла свою роль

На сегодняшний день в приюте общества защиты животных Ķepu ķepā ждут своих хозяев более 80 собак и более сотни кошек.
До пандемии владельцы животных были более ответственными, а теперь заново приходится образовывать людей.
"Если мы вспомним начало пандемии, во всех приютах была огромная потребность в том, что люди хотели себе собаку или кошку, потому что дома нечего делать.
Многие опасались, что это будет как в Италии, когда им разрешали выходить из дома, только если с собакой. Теперь, когда жизнь людей более или менее вернулась к своему обычному ритму, мы начинаем ощущать последствия в приютах для животных - сюда попадают много молодых животных.
Раньше в приют попадали собаки в возрасте 3, 4 и 5 лет, теперь с 7-8 месяцев до 1,5 года", - говорит глава Ķepu ķepā Гундега Бидере.
"Животное интересное пока оно маленькое, пока играло с детьми, пока все было круто и классно, но собака взрослеет и начинает требовать внимания.
Конечно, многие люди, которые взяли этих животных, не успели посетить услуги дрессировки у кинолога. В результате животные не социализированы, некоторые даже агрессивны. Мы понимаем, что была "эра мягких игрушек", но, к сожалению, в живом формате", - заключает Бидере.