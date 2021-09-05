В приютах растет количество маленьких собачек и кошек. Есть мнение, что пандемия сыграла свою роль

На сегодняшний день в приюте общества защиты животных Ķepu ķepā ждут своих хозяев более 80 собак и более сотни кошек.

До пандемии владельцы животных были более ответственными, а теперь заново приходится образовывать людей.

"Если мы вспомним начало пандемии, во всех приютах была огромная потребность в том, что люди хотели себе собаку или кошку, потому что дома нечего делать.

Многие опасались, что это будет как в Италии, когда им разрешали выходить из дома, только если с собакой. Теперь, когда жизнь людей более или менее вернулась к своему обычному ритму, мы начинаем ощущать последствия в приютах для животных - сюда попадают много молодых животных.

Раньше в приют попадали собаки в возрасте 3, 4 и 5 лет, теперь с 7-8 месяцев до 1,5 года", - говорит глава Ķepu ķepā Гундега Бидере.

"Животное интересное пока оно маленькое, пока играло с детьми, пока все было круто и классно, но собака взрослеет и начинает требовать внимания.