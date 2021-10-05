Другая жизнь Марии Шараповой. Звезда тенниса больше года "на пенсии", но по-прежнему зарабатывает миллионы

В 2019 году журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, соглано которому самую высокую строчку среди россиянок заняла Мария Шарапова. Её доход составил семь миллионов долларов за год. Теннисистка заняла седьмое место в списке.

Через год в возрасте 32 лет Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры, опубликовав очень трогательное письмо. Спустя две недели всё тот же Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия (с 2010 по 2019 год). Как вы думаете, кто его возглавил?

Первую строчку рейтинга заняла Шарапова, которая, по данным издания, за этот период времени заработала 197,8 миллиона долларов. Стоит отметить, что в первой десятке, помимо Марии, больше не было ни одной женщины, а шесть из десяти строчек занимали хоккеисты.

Заработок Шараповой - это не только призовые на корте и реклама брендов, но и посты в социальных сетях.

Агентство BonusFinder изучило аккаунты известных теннисистов в Instagram и на основании количества подписчиков составило условный прайс-лист с расценками за публикацию одного поста. Так, по данным агентства, ​за одну рекламную публикацию россиянка может зарабатывать около 20 тысяч долларов.

В начале этого года Шарапова попала в ещё один рейтинг - она вошла в топ-20 богатейших женщин России, которые заработали свои активы самостоятельно. Рейтинг был составлен изданием Forbes Woman.

Forbes USA оценил доходы Шараповой за всю карьеру в 325 миллионов долларов. Ещё до выхода "на пенсию" она сумела сделать так, что деньги, заработанные на корте, не уменьшаются, а приумножаются.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Будучи действующей теннисисткой, Мария вложила полмиллиона долларов в свой бренд сладостей Sugarpova. В настоящее время этот стартап превратился в компанию с оборотом 20 миллионов долларов в год.

На этом бизнес-империя россиянки не заканчивается. По окончании карьеры она вместе с американским миллиардером Марком Кьюбаном инвестировала в стартап по производству фитнес-браслетов. По прогнозам, выручка компании в 2021 году достигнет 19 миллионов долларов, что в 9 раз больше, чем годом ранее.

Шарапова, уже будучи "на пенсии", стала одним из инвесторов стартапа Tonal, который предлагает тренажёры для занятий спортом дома. Согласитесь, суперидея во времена локдаунов, когда большинство спортзалов были вынуждены закрыться.

Кроме того, она поддержала производителя гаджетов для массажа Therabody и инвестировала в производителя браслетов-утяжелителей Bala. Он вошёл в список 25 наиболее выдающихся маленьких компаний США по версии американского Forbes.

Если вы устали от дел, которыми занята бывшая первая ракетка мира, то придётся ещё чуть-чуть потерпеть. Шарапова - инвестор и главный советник фирмы, которая производит средства для ухода за телом. А ещё с недавних пор она ведёт онлайн-уроки на обучающей платформе Skills, где даёт любителям спорта советы и рекомендации, а также предлагает собственные тренировки.

Мария не только успешный инвестор в бизнес, не забывает она и о недвижимости. Известно, что у Шараповой есть шикарный дом в Лос-Анджелесе, построенный по её проекту в японском стиле, а в прошлом году она приобрела себе также ранчо в районе Санта-Барбары.

Теннис у Марии давно отошёл на второй план. Она, конечно же, иногда появляется на больших турнирах как, например, недавний US Open, но больше внимания от СМИ она получила на ежегодном балу Met Gala, когда сфотографировалась со своей давней соперницей - американкой Сереной Уильямс.