Религиозная организация "Новое поколение" во время пандемии попала под пристальное внимание СМИ и правоохранительных органов. Церковь получала штрафы и протоколы в связи с нелегальными богослужениями. Теперь Генпрокуратура обращается в суд с целью закрыть "Новое поколение" за нарушение ограничений. Но нарушали не только они, а прекратить деятельность церкви может оказаться непросто. О том, насколько справедливо преследовать церковь Алексея Ледяева и что это за собой повлечет - в материале RUS TVNET.

Что случилось?

Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс на прошлой неделе подал в суд иск по поводу религиозной организации “Новое поколение”. По данным прокуратуры церковь минимум шесть раз за 2021 год проводила богослужения, на которых нарушались эпидемиологические ограничения.

На замеченных в последний локдаун встречах верующих собиралось от 25 до 150 человек, не считая персонала церкви. Полиция требовала от церкви прекратить незаконные собрания, однако церковь не пошла навстречу и продолжила свою деятельность. Стуканс обращает на это внимание Рижского пардаугавского суда и призывает прекратить деятельность "Нового поколения".

Прокуратура действует в рамках закона "О религиозных организациях". Он гласит, что

суд может прекратить деятельность организации, если та противоречит Сатверсме, призывает не следовать закону, угрожает демократическому строю, порядку или здоровью и нравственности жителей. Закон также допускает в таком случае возможность вынести религиозной организации предупреждение.

В данном случае генпрокурор требует закрыть церковь. Это решение стало бы первым применением данной нормы закона с момента его вступления в силу в 1995 году. Информации о развитии дела на данный момент еще нет, но уже звучат сомнения в результативности действий прокуратуры.

Церкви и пандемия

Праздничное богослужение в День восстановления независимости Латвийской Республики в 2021 году ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Пандемия коронавируса была непредсказуемым сюрпризом для подавляющего большинства нашего общества. То, насколько мы все оказались к ней не готовы, наверняка будет обсуждаться еще годами. Кроме людей, пострадала экономика, повсеместно проявило себя недоверие народа к власти и нарушился привычный ритм жизни и порядок социального взаимодействия.

Но вирус разделил общество не только на больных и здоровых. Теперь люди делятся на тех, кто верит в опасность коронавируса и необходимость следовать указаниям врачей и правительства, и тех, кто ее отрицает. С самого начала пандемии религиозные организации участвовали в этом споре. И никакого единого мнения христиан по этому вопросу, казалось, не существует.

По всему миру гремели споры о том, может ли государство ограничивать церковь в праве собираться. В то же время в религиозном сообществе многие заявляли, что Бог защитит христиан от коронавируса, и вследствие этого выступали против ограничений, вакцинации и в лучшем случае занимали осторожную позицию по этому поводу. Было бы неверно говорить: к счастью, но под давлением жестокой реальности - переполненных больниц, истощенных медиков и ужасающей смертности - большинство церквей в мире заняло провластную позицию в вопросах борьбы с вирусом.

На данный момент в Латвии большая часть христианских конфессий поддерживает политику правительства в отношении пандемии и готова вполне жестко ее проводить. Католики отстранили от должности священника Александра Степанова еще в начале 2021 года. Он публиковал антиваксерские материалы на портале civitas.lv и критиковал папу римского Франциска. Католики сообщали о "строгом предупреждении" и другому священнику летом.

Столь резкие меры по пресечению несогласия с повесткой руководства церкви, впрочем, свидетельствуют о том, что у таких, как Степанов, есть своя аудитория. Отстранение его от должности священника четко показывает верующим: правда за руководством, и никакой свободы мнения в вопросах борьбы с пандемией не может быть.

Однако на недавних похоронах брата католического кардинала собралась небольшая толпа, в которой были депутаты самоуправления Прейли. Ответственный епископ Виктор Стулпин повел себя очень мягко и доброжелательно: призвал поговорить с людьми, разобраться в ситуации. Похожую позицию заняли и чиновники: они не считали, сколько там людей, возможно, это было допустимо. Присутствовавших, судя по видеоматериалам передачи De Facto, было больше 60, и отпевание проходило в том числе внутри церкви. По правилам, похороны было разрешено проводить на улице с числом гостей до двадцати человек.

Ситуация похожа на случай в начале пандемии, в котором в 2020 году на Пасху в Лиепае в лютеранской церкви Св. Анны провели закрытое мероприятие. В тот раз полиция не смогла войти на территорию церкви и установить точное количество прихожан. Но среди них был мэр Лиепаи Янис Вилнитис. В интервью каналу TVKurzeme после происшествия Вилнитис рассказывал о духовных нуждах жителей, о которых нельзя забывать даже во время пандемии. В свою очередь представители церкви заявили, что во время мероприятия ограничения не были нарушены и на тот момент пандемии ограничения были лишь рекомендациями.

Лидер церкви Kristus Pasaulei Марцис Енцитис ФОТО: facebook.com/kristuspasaulei

Есть что-то комичное и в другом похожем случае. На этот Новый год за мероприятие в гостевом доме под Сигулдой штраф получил известный пастор-антиваксер, лидер Kristus Pasaulei Марцис Енцитис. Среди гостей была примечательная семейная пара - прокурор Ренар Слаздевскис и судья Иева Слаздевска. Оба впоследствии извинились, признали вину и получили штрафы. Другие богослужения Енцитиса тоже посещала полиция и проверяла на предмет превышения нормы числа людей. А Слаздевска позже засветилась в качестве певицы в одном из еженедельных онлайн-концертов Kristus Pasaulei, которые также посещало неустановленное количество людей.

Подобные случаи наводят на мысли о том, что при некой заинтересованности властей в конкретном церковном мероприятии нарушения правил и ограничений могут быть "допустимы" или по крайней мере не вызывать слишком большой резонанс. В то же время такие случаи играют свою роль в саботаже политики вакцинации: всплывающие на обозрение публики действия власть имущих, несомненно, влияют на мнение общества.

Впрочем, не меньший вред государственной эпидемиологической политике нанесли высказывания и публикации в интернете и СМИ. Kristīgais radio проводило дискуссии по поводу вакцинации, где слушателей убеждали в опасности вакцин и в том, что человек имеет право защищаться от вакцинации с оружием. В проповедях Енцитиса на YouTube, часть которых также появлялась на канале "Нового поколения", правительство обвинялось в терроре против христиан и распространялась неправдивая информация о коронавирусе.

Почему же на фоне нарушений, совершенных многими церквями, столь жестокое наказание полагается только “Новому поколению”?

Почему хотят закрыть именно Ледяева?

Пастор Алексей Ледяев ФОТО: Youtube/NewGenRiga

"Новое поколение", наверное, - одна из известнейших церковных общин Латвии. Не в последнюю очередь потому, что ее деятельность вызывала и вызывает резко противоположные оценки. Сторонники "Поколения" превозносят Ледяева и церковь, считая организацию истинной христианской общиной, борющейся за христианские ценности и истину против грешного мира. В миру же церковь без зазора зовут "сектой" и считают, что "Новое поколение" занимается вымогательством материальных средств у своих последователей.

Хотя слово "секта" и является социологическим термином для религиозной организации, которая радикально противопоставляет себя обществу, в русском языке его использование почти всегда несет в себе отрицательное значение. Исторически официальное православие называло "сектантами" староверов. Само по себе слово "секта" означает "направление, ответвление".

"Новое поколение" было основано 1989 году, когда популярный рижский пастор Ледяев был исключен из общины пятидесятников и создал собственную церковь. С тех пор, по собственным заявлениям, "Новое поколение" открыло около 400 общин, находящихся в странах бывшего СССР и в США. Впрочем, и эта слава является неоднозначной: Ледяеву запрещен въезд в Россию, Казахстан, Беларусь и Армению. Деятельность "Нового поколения" в этом году была признана нежелательной на территории России. Наибольший успех за пределами Латвии церковь имеет в Украине, впрочем, и там ее деятельность вызывала противоречивые оценки - от обвинений в антигосударственной деятельности во времена Януковича до обвинений в поддержке нацизма и фашизма со стороны самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской областей.

"Новое поколение" принимало активное участие в политике Латвии. В 2001 году, по словам самого Ледяева, именно поддержка "Нового поколения" помогла партии Айнара Шлесерса Latvijas Pirmā partija попасть в состав Сейма 8-го созыва. Церковь Ледяева также участвовала в акциях сторонников традиционных ценностей и выступала против однополых браков.

В своих проповедях с начала пандемии Ледяев активно выступал против вакцинации и опасности Covid-19. "Новое поколение" распространяло недостоверную информацию о вирусе и вакцинах и выступало против политики правительства. Ледяев также был замечен вместе с лидером Kristus Pasaulei Енцитисом на митингах, организованных главным политическим антиваксером Алдисом Гобземсом в 2020 и 2021 годах. Енцитис также был участником митинга против обязательной вакцинации, который организовал Шлесерс. Сам же Шлесерс выступил с предвыборной речью в церкви Kristus Pasaulei. В ней он назвал локдаун попыткой правительства заглушить оппозицию и не дать ему встретиться со своими сторонниками "и вывести людей на улицы".

Айнар Шлесерс на богослужении Kristus Pasaulei ФОТО: facebook.com/kristuspasaulei/

Примечательно, что Шлесерс на богослужении пьет Memory Water. А автор лженаучных сведений о ее "волшебных" свойствах, владелец бренда, антиваксер и конспиролог, адвокат Янис Плявиньш был одним из участников митингов против вакцинации.

Религиовед, профессор факультета теологии Латвийского университета Валдис Тераудкалнс говорит, что

"антиваксерские настроения встречались и в других церквях, но это не было позицией лидеров этих конфессий. "Новое поколение" и Kristus Pasaulei Енцитиса в этом плане "отличились" гораздо больше".

Также профессор считает причиной действий против "Нового поколения" именно систематическое нарушение правил эпидемиологической безопасности, что является угрозой здоровью жителей и призывом нарушать закон.

Возможные результаты

На данный момент сложно понять, как именно правительство сможет выиграть в начатой борьбе с "Новым поколением" и его лидером. Профессор юридического факультета Латвийского университета, политик и бывший председатель Управления по делам религии Ринголд Балодис скептично настроен по поводу результатов возможного процесса. Он отмечает, что в случае закрытия "Новое поколение" сможет продолжить деятельность без регистрации - что значительно осложнит коммуникацию правительства с этой церковью. Также это приведет к еще большему сплочению членов церкви вокруг своих лидеров с появлением врага в лице правительства.

Теолог, юрист и журналист портала Tuvuma.lv Алеся Лавриновича в подкасте Savienots на Radio Marija Latvija подчеркнула, что

Алексей Ледяев и его последователи не считают, что делают что-то неправильно. Она отметила, что Ледяев в проповеди от 3 ноября назвал начатые прокуратурой действия "возможностью проповедовать Евангелие", а "Новое поколение" считает эпидемиологические ограничения "гонениями" на христиан.

Тераудкалнс добавляет, что лидеры "Нового поколения" с закрытием церкви приобретут в глазах верующих статус мучеников. Он также считает, что контроль за деятельностью церкви только ухудшится. Организация продолжит собираться и без официального статуса. Если церкви будет нужен официальный счет или регистрация недвижимости, будет создана новая религиозная организация или просто сообщество.

Оба эксперта допускают, что в процессе борьбы за существование своей церкви Ледяев и его коллеги вполне могут дойти до жалоб в Европейский суд по правам человека. Балодис предполагает, что в таком деле Латвия проиграет.

Если же Латвия и правда проиграет дело, то от этого церковь станет лишь "более наглой, популярной и сильной".

Во всяком случае суды будут тянутся долго, отмечает профессор Тераудкалнс.