Латвийский священник-антиваксер отстранен от обязанностей в церкви

Он также добавил, что другой священник за такую деятельность получил строгое предупреждение.
"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения",
По словам Станкевича, люди тянутся к популистским аргументам, однако церковь выступает за то, чтобы жители руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.
Однако архиепископ также призвал принимать всех людей, не применять психологическое насилие, не пытаться никого унизить. "Чем больше давление, тем решительнее будут сопротивляться. Требуется очень терпеливая и длительная разъяснительная работа, чтобы люди могли изменить свое мнение", - сообщил он.
Архиепископ усердно работал с духовенством, и ситуация очень позитивная, так как все получили прививку или уже переболели коронавирусом.
"Мне сделали прививку, и могу сказать, что чувствую большое облегчение, ведь могу наслаждаться свободой, которую дает мне вакцинация", - поделился Станкевич.