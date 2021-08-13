Пт, 13.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"
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Латвийский священник-антиваксер отстранен от обязанностей в церкви

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал в программе LTV Rīta Panorāma архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.

Он также добавил, что другой священник за такую деятельность получил строгое предупреждение.

"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения",

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- пояснил архиепископ.

По словам Станкевича, люди тянутся к популистским аргументам, однако церковь выступает за то, чтобы жители руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.

Однако архиепископ также призвал принимать всех людей, не применять психологическое насилие, не пытаться никого унизить. "Чем больше давление, тем решительнее будут сопротивляться. Требуется очень терпеливая и длительная разъяснительная работа, чтобы люди могли изменить свое мнение", - сообщил он.

Архиепископ усердно работал с духовенством, и ситуация очень позитивная, так как все получили прививку или уже переболели коронавирусом.

"Мне сделали прививку, и могу сказать, что чувствую большое облегчение, ведь могу наслаждаться свободой, которую дает мне вакцинация", - поделился Станкевич.


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