Латвийский священник-антиваксер отстранен от обязанностей в церкви

Он также добавил, что другой священник за такую деятельность получил строгое предупреждение.

"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения",

- пояснил архиепископ.

По словам Станкевича, люди тянутся к популистским аргументам, однако церковь выступает за то, чтобы жители руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.

Однако архиепископ также призвал принимать всех людей, не применять психологическое насилие, не пытаться никого унизить. "Чем больше давление, тем решительнее будут сопротивляться. Требуется очень терпеливая и длительная разъяснительная работа, чтобы люди могли изменить свое мнение", - сообщил он.

Архиепископ усердно работал с духовенством, и ситуация очень позитивная, так как все получили прививку или уже переболели коронавирусом.