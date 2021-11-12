Видео ⟩ На похоронах брата католического кардинала были нарушены ограничения

Видео было размещено на странице одной из католических церквей в Facebook. Сейчас видео уже удалено. Кроме священников ReTV насчитали в церкви Варкавы 60 человек. Среди священников также не все надели маски.

Госполиция информирована о происшедшем и начала проверку. Представитель Управления латгальского региона Ласма Курсите сказала, что

"Сейчас выясняются обстоятельства происходящего на видео. Будет принято решение о дальнейших действиях".

Госполиция пока не может выяснить, кто организовал церемонию. Временно исполняющий обязанности руководителя Варкавской церкви Янис Степиньш отказался комментировать ситуацию по состоянию здоровья.

В церемонии участвовали священники из разных регионов Латвии. Руководитель конференции епископов Латвии Виктор Стулпин поянснил:

"Каждая община - юридическая персона, которая ответственна за следование правилам. Мы надеемся, что священники будут добросовестно следовать правилам и к этому же призывать верующих".

Правда, в церемонии участвовали не только священники, но и представители светской власти. Прощальные слова произнесли двое заместителей председателя краевой думы Прейли.

Сам председатель Арийс Вуцанс сказал, что сам бы посетил похороны, если бы не было ограничений, а Пуятс был "очень важным человеком".

Министерство юстиции также прокомментировало ситуацию. Директор департамента отраслевой политики Ольга Зейле заявила, что контакт министерства с религиозными организациями во течение всей пандемии был плотным.

Зейле заявляет, что в основном священники были в масках, а в целом ситуация приемлемая, так как могут быть какие-то отступления от ограничений.

В то же время в Прейли - один из самый больших показателей заболеваемости в Латгале.