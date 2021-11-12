Видео ⟩ На похоронах брата католического кардинала были нарушены ограничения

Видео было размещено на странице одной из католических церквей в Facebook. Сейчас видео уже удалено. Кроме священников ReTV насчитали в церкви Варкавы 60 человек. Среди священников также не все надели маски.
Госполиция информирована о происшедшем и начала проверку. Представитель Управления латгальского региона Ласма Курсите сказала, что
"Сейчас выясняются обстоятельства происходящего на видео. Будет принято решение о дальнейших действиях".
Госполиция пока не может выяснить, кто организовал церемонию. Временно исполняющий обязанности руководителя Варкавской церкви Янис Степиньш отказался комментировать ситуацию по состоянию здоровья.
В церемонии участвовали священники из разных регионов Латвии. Руководитель конференции епископов Латвии Виктор Стулпин поянснил:
"Каждая община - юридическая персона, которая ответственна за следование правилам. Мы надеемся, что священники будут добросовестно следовать правилам и к этому же призывать верующих".
Правда, в церемонии участвовали не только священники, но и представители светской власти. Прощальные слова произнесли двое заместителей председателя краевой думы Прейли.
Сам председатель Арийс Вуцанс сказал, что сам бы посетил похороны, если бы не было ограничений, а Пуятс был "очень важным человеком".
Министерство юстиции также прокомментировало ситуацию. Директор департамента отраслевой политики Ольга Зейле заявила, что контакт министерства с религиозными организациями во течение всей пандемии был плотным.
Зейле заявляет, что в основном священники были в масках, а в целом ситуация приемлемая, так как могут быть какие-то отступления от ограничений.
В то же время в Прейли - один из самый больших показателей заболеваемости в Латгале.
Видео: сюжет передачи ReTV