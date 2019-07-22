Несмотря на то, что Министерство земледелия и Центр защиты прав потребителей (PTAC) пришли к выводу, что торговцы структурированной водой SIA Memory Water своей рекламой вводят в заблуждение, и призвали компанию соблюдать нормативные требования, торговцы питьевой воды продолжают рекламировать свой продукт, рассказывая псевдонаучные глупости. PTAC возбудил административное дело за вводящую в заблуждение коммерческую практику.

Что такое Memory Water? Вода. Приятная на вкус и утоляет жажду, как любая другая вода. Только она гораздо дороже. В сравнении с рижской водой, которая течет из крана, Memory Water дороже примерно в 2000 раз.

Как продавать обычную воду дороже?

Итак, в чем вина "памяти воды", и почему исследователи воды, диетологи, государственные служащие и журналисты "прицепились" именно к этой компании?

Другие продавцы воды тоже описывают свой продукт из серии "чистая, как слеза младенца", "уникальная формула", "сила горных источников".

Memory Water обещает то, чего нам так не хватает, и за что мы готовы заплатить практически любую цену. Здоровье, удачу и радости жизни! Трейдеры утверждают, что их вода структурированная, живая, натуральная, заряженная положительной информацией, что повышает уровень биоэнергии.

Ученые, с другой стороны, говорят: шутки, сказки, лженаука, ложь ради наживы.

Продавцы структурированной воды SIA Memory Water попали под перекрестный огонь СМИ весной прошлого года, когда получили щедрое финансирование от Европейского социального фонда в размере 133,2 тыс. евро, которые они намеревались потратить на людей с ограниченными возможностями.

И это в то время, когда Европейский Союз уделяет все больше внимания влиянию вводящей в заблуждение информации на общество, особенно в области здравоохранения и науки.

Когда продавцы структурированной воды наконец попали в поле зрения PTAC и Министерства земледелия, власти пришли к выводу: да, покупателей вводят в заблуждение, поэтому PTAC возбудил административное дело.

Вероятнее всего, у торговцев живой водой могут потребовать переименования недобросовестной коммерческой практики. В качестве альтернативы штраф составит примерно 100 000 евро, но не более 10% от чистого оборота за последний финансовый год. В некоторых случаях, PTAC может приостановить коммерческую деятельность.

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Тем не менее, вода сомнительной репутации "котируется", как и прежде, и ее можно купить не только в супермаркетах, но и в аптеке Benu. Эксперты, опрошенные TVNET, считают, что данному продукту не место в аптеке.

"Покупают многие. Видимо, хорошая", с оттенком легкого скептицизма говорит мне продавец, пробивая бутылку емкостью 0,75 литра со скидкой. Цена - 89 центов. На вопрос, что особенного в этой воде, она отвечает: "Замерзшая, оттаявшая, чище, но вода вообще остается водой".

Воду следует хранить в темном месте и пить в течение шести часов. Самое печальное, что эту воду в основном покупают те, кому действительно не хватает здоровья, так же, как и несколько евро до пенсии, потраченных на очередное чудо.

От Луны и Солнца

Интернет страничка Memory Water выглядит как сектантская платформа, в которой научные термины и иностранные слова свободно перемешиваются с эзотерическими заблуждениями. Иными словами, это сделано так, что среднестатистический потребитель воды начинает нервничать, когда читает слова "золотая пропорция", "кристаллический тетраэдр", "слияние в микро- и макрокластеры", и чувствует себя чуть-чуть ближе к новой "науке".

Средневековые алхимики бледнеют на этом фоне. Я постараюсь объяснить, почему это не обычная вода, и простите, если я что-то напутаю. Вода, добываемая в волости Даугмале, структурирована по 18-ступенчатой технологии.

Воду необходимо структурировать позитивной информацией, так как в обычном виде ее структура не гармонична и хаотична.

Если вы не хотите вместе с водой привлечь к себе все горести этого мира, покупайте наше зелье! Итак, когда вода подвергается воздействию гармонических частот, молекулы воды образуют всевозможные красивые круги, словно танцоры на фестивале песни. Таким действиям вода Memory Water подвергается миллиарды раз (о, Боже!), молекулы перегруппировываются, а неблагоприятная информация счищается, принимая позитивные фреквенции от Луны и Солнца. Не буду продолжать...

Среди исследователей воды, указанных на сайте, особого внимания заслуживает так называемый доктор инженерных наук Константин Коротков, который в свое время разработал методы телепатической подводной связи и доказал, что жизнь после смерти существует.

Однако Memory Water одних сумасшедших экспериментов с водой недостаточно, они еще хотят изменить мир, ведь в нем так много негатива (оригинально, не правда ли?). Неудивительно, что первые идеи пришли от "известного философа" Угиса Кугиса.

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Продажа фантазий

Профессор кафедры Водной Инженерии Рижского технического университета (РТУ) Талис Юхна заявления Memory Water считает псевдонаучными и говорит, что не может прокомментировать, что значит "память воды" и "живая вода", так как науке подобные термины не известны.

"В науке есть скрупулезные методы, с помощью которых доказывается та или иная теория. В этом случае ничего подобного нет, поэтому не вижу смысла это обсуждать", - говорит Юхна.

Профессор Анатолий Данилан прославляет рижскую воду из под крана, которую пьет сам, также как и его коллеги. "Можно использовать щелочную минеральную воду, но не стоит надеяться, что выпивая минеральную воду или плавая в ней, вы становитесь более здоровым".

По его мнению, Memory Water занимается продажей фантазий. Профессор говорит, что в аптеке нет места подобному, так как "медики и фармацевты не должны обманывать людей".

Руководитель Латвийской ассоциации диетологов Андрис Бреманис утверждает, что "гармонизирует" любая вода, а в любой рекламе можно услышать "всякие чудеса".

Подобное происходит и с солью, что доступна на полках магазинов. Ей часто приписывают невероятные свойства, хотя соль - это всего лишь соль.

Также и с водой - лучше та, что вкуснее. В обыденной жизни он советует употреблять более мягкую воду, но соленую минеральную воду, содержащую хлорид натрия, - если что-то случилось, и организм потерял минеральные вещества.

Председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс говорит, что реклама Memory Water вызывает у него улыбку, так как у размещенной в ней информации нет научных обоснований.

"Продавцы фильтров воды тоже рассказывают тетям всевозможные страшилки, чтобы продать товар".

Он с осторожностью говорит о продаже структурированной воды в аптеке: "Существует список товаров, которые можно продавать в аптеке. Вода может продаваться как вода, но потребителей не следует вводить в заблуждение. Производители жевательной резинки также рекламируют свой продукт как лучший, используя различные лозунги, такие как "Латвийская ассоциация стоматологов рекомендует". Это свободный выбор каждого продавца".

БИО-блеф

PTAC в псевдонаучные дискуссии о счастливых молекулах не вступает, и, рассмотрев жалобы, полученные в течение двух лет, предпочитает сосредоточиться на более реалистичных темах, связанных с нарушениями законодательства.

Memory Water утверждает, что является первой компанией в Латвии, получившей сертификат Bio Water.

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"Хотя в законодательстве нет конкретных требований в отношении того, какую воду можно назвать BIO, и это считается нерегулируемой отраслью, тем не менее, как уверяет предоставленная Продовольственно-ветеринарной службой информация, SIA Memory Water не соответствует нескольким критериям сертификации для знака качества Bio WaterTM, установленным Ассоциацией Здорового Питания. Кроме того, установка отдельных критериев неверна", - пишет PTAC.

Таким образом, деятельность компании может рассматриваться как вводящая в заблуждение и неэтичная коммерческая практика, которая может оказать существенное негативное влияние на экономическое поведение потребителя, констатирует PTAC.

В свою очередь журнал IR, который занимался расследованием этой темы, сообщил, что сертификат о качестве данного продукта был выдан Ассоциацией Здорового Питания, которая, в свою очередь, была основана за 9 дней до выдачи самого сертификата.

Журналисты IR также пришли к выводу, что подписавший сертификат председатель правления общества Валдис Валейка имеет тесные связи с компанией Memory Water.

IR пишет, что Валейка до этого работал в другом сообществе с названием Veselību visiem, которое сотрудничало с руководителем Memory Water Янисом Плявиньшем.

Кроме того, ассоциация зарегистрирована по адресу завода Memory Water и управляется Татьяной Плявиней, владелицей Memory Water.