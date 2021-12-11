Последний выпуск шоу "Голос" с участием Градского: ссоры, слезы и спасение

Портал StarHit.ru отмечает, что в новом выпуске Градский выглядит бодрым, да, видно, что ему тяжело, но он лихо давал наставления и спорил с остальными наставниками.

Напомним, ране в СМИ писали, что Александра Борисовича привозили в студию на носилках.

Градский спас участницу команды Леонида Агутина Карину Купер, которая исполнила хит Уитни Хьюстон "I’m Your Baby Tonight". Напомним, девушка является членом академии "Грэмми", вокальным педагогом и опытной вокалисткой, живущей в США. Наставник неожиданно пропустил дальше Вячеслава Явкина, а Градский спас Карину. Она растрогалась и обняла его. Это поспешил сделать и Леонид Агутин.

Видео: Карина Купер

Градский выбрал необычные композиции для участников своей команды - Романа Графова, Мирославы Кочевой и Татьяны Качуриной. К примеру, Роман исполнил песню Принса "Kiss" в версии Тома Джонса.

Видео: Роман Графов

72-летний Александр Борисович в этом выпуске успел даже поспорить с Биланом. Татьяна Качурина, которая ранее исполняла французские композиции неожиданно для всех исполнила фолковую песню "Архангельский свадебный плач". Такой выбор не понравился Диме Билану: "Меня такие вещи очень пугают с детства, я не знал, куда деться, надо заволокординиться каким-то образом, мне на концерте слышать такое очень тяжело". Но певец отметил, что о вкусах не спорят.

По поводу Татьяны Градский ответил: "Я спел данное произведение один раз. После этого не мог неделю сказать ни слова. Объясню тем, кто не знает - это свадебный плач. Это притворный плач, она притворяется, что ей грустно, что ее подружка выходит замуж. Поэтому она так и орет как резаная. И то, что Татьяна это сделала, вторая после меня: хочу посмотреть, у кого еще это получится".

Видео: Татьяна Качурина

Юлия Плаксина из команды Пелагеи исполнила хит Анастейши "I’m Outta Love".

Видео: Юлия Плаксина

А Юлия Кошкина исполнила песню "Bring Me to Life" группы Evanescence. Именно ее дальше и пропустила Пелагея.

Видео: Юлия Кошкина

Дмитрий Билан пропустил в следующий этап Ернара Садирбаева, а Леонид Агутин взял к себе в команду Элину Пан, которая пронзительно исполнила хит Аллы Пугачевой "Монолог".

Видео: Элина Пан