ФОТО ⟩ Градского на съёмки "Голоса" привозили на носилках

"Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колёсиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал", - приводит StarHit слова анонимного источника со съёмочной площадки передачи.

На фотографии, которую опубликовало издание, видно, что Градский лежит на носилках, укрытый одеялом. По словам очевидцев, таким образом артиста доставляли до кресла наставника, а затем увозили.

Издание сообщает, что Градский не хотел отказываться от съёмок в "Голосе", чтобы не подвести свою команду, продюсера шоу Юрия Аксюту и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Съёмки последних выпусков с участием Градского прошли в середине ноября, они выйдут в эфир 3 и 10 декабря. Руководство Первого канала приняло решение довести юбилейный сезон "Голоса" до конца в память об Александре Градском.