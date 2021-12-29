"Рубин" выпустил "Не новогодний клип", в котором Слуцкий сыграл на рояле

В ролике приняли участие девять игроков "Рубина" и Леонид Слуцкий. Все они спели рождественскую песню Last Christmas. Многие игроки казанской команды исполнили куплеты на своём родном языке: Герман Онугха поёт по-русски, Монтассар Тальби - на французском, Хван Ин Бом исполнил корейскую версию, а рэп-часть Сеада Хакшабановича - на английском.

Также в ролике много отсылок, которые должны заметить внимательные зрители. Так, например, в новогоднем клипе можно увидеть футболки "Рубина" с отклеившимися номерами, упоминание нашумевшего в 2021 году сериала "Игра в кальмара" и отсылки ко всем клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Завершающий куплет исполнил Леонид Слуцкий, который в смокинге сыграл новогодний хит на рояле. Тренер спел свою часть на английском языке. Напомним, в предыдущих клипах главный тренер "Рубина" пел на русском, английском и татарском языках.