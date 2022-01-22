Недавно родившая звезда сериала "Кухня" уменьшила грудь

"Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше. Кто-то все пришивает, а я - убираю", - написала она.

Со своей проблемой она обратилась к крестному дочери - пластическому хирургу Илье Сергееву.

"Спасибо, что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь, и сразу на спорт! Жалоб нет, я на ногах спустя три часа после операции. Отличная анестезия, отлично я из нее вышла. Выписывают в этот же день", - объяснила Мария.

Напомним, Мария Горбань замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Прошлым летом она родила супругу сына Нилана. У актрисы есть дочь от предыдущих отношений - Стефания.