Недавно родившая звезда сериала "Кухня" уменьшила грудь
35-летняя звезда сериала "Кухня" Мария Горбань призналась в соцсетях, что уменьшила грудь. Она не в первый раз делает подобную процедуру.
35-летняя звезда сериала "Кухня" Мария Горбань призналась в соцсетях, что уменьшила грудь. Она не в первый раз делает подобную процедуру.
"Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше. Кто-то все пришивает, а я - убираю", - написала она.
Со своей проблемой она обратилась к крестному дочери - пластическому хирургу Илье Сергееву.
"Спасибо, что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь, и сразу на спорт! Жалоб нет, я на ногах спустя три часа после операции. Отличная анестезия, отлично я из нее вышла. Выписывают в этот же день", - объяснила Мария.
Напомним, Мария Горбань замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Прошлым летом она родила супругу сына Нилана. У актрисы есть дочь от предыдущих отношений - Стефания.
Мария часто демонстрирует личную жизнь в социальных сетях: "Не вижу смысла прятать свое счастье, мне хочется им делиться! Супруг совершенно иной точки зрения на этот счет. В этом мы друг друга дополняем: он скрывает, а я кричу на весь свет! Считаю, так и должно быть, верю в лучшее и знаю, что вокруг меня только добрые и позитивные люди".