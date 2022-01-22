Жених убитой Габби Петито оставил в дневнике запись о ее смерти

Последняя информация о смерти Лондри гласила, что его останки были найдены 20 октября прошлого года в природном заповеднике во Флориде, неподалеку от дома его родителей.

В начале сентября 23-летний Брайан Лондри вернулся один из путешествия, в которое отправился вместе со своей невестой Габби Петито. Две недели он продолжал жить привычной жизнью, даже несколько дней провел с семьей в кемпинге, однако после этого его никто больше не видел.

Тело его невесты - Габби Петито - с признаками насильственной смерти нашли 19 сентября, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. На момент, когда останки девушки были найдены в природном парке Вайоминга, она уже как 3-4 недели была мертва.

ФБР заключило, что единственным подозреваемым в убийстве Габби Петито является Лондри. "Следствие не установило каких-либо других граждан, кроме Брайана Лондри, прямо причастных к трагической смерти Габби Петито. Во время этого расследования главной задачей ФБР было обеспечить правосудие для Габби и ее семьи", - заявил специальный агент ФБР Майкл Шнайдер.

"Осмотр дневника выявил записи, сделанные рукой Лондри, в которых тот берет на себя ответственность за [ее] смерть", - добавляет ФБР.

Снятый парой ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.