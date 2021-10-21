Поиски жениха Габби Петито: обнаружены останки человека

Лондри ищут уже больше месяца.

Тело его невесты - Габби Петито - с признаками насильственной смерти нашли 19 сентября, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. На момент, когда останки девушки были найдены в природном парке Вайоминга, она уже как 3-4 недели была мертва.

Ранее в соцсетях писали, что Петито была беременна, однако эту информацию опровергли.

Лондри прямо не обвиняли в ее убийстве, но его разыскивали в связи с преступлением.

На пресс-конференции в среду, 20 октября, сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил, что были найдены человеческие останки, а также "личные вещи, в том числе рюкзак и ноутбук, принадлежащие Брайану Лондри".

Галерея: Поиски Габби Петито

"Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - пояснил Макферсон.

Поиски в этом районе все еще ведутся.

Ранее медицинский эксперт Брент Блю обмолвился, что, по его мнению, Габби - "жертва домашнего насилия".