Чт, 21.10.2021
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Поиски жениха Габби Петито: обнаружены останки человека

ФОТО: AFP/SCANPIX

Группа, которая занимается поисками Брайана Лондри, жениха убитой американки Габби Петито, нашла останки человека. Тело было обнаружено на территории природного заповедника в штате Флорида, и во время поисков были найдены вещи, принадлежащие Лондри. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение ФБР. 

Лондри ищут уже больше месяца.

Тело его невесты - Габби Петито - с признаками насильственной смерти нашли 19 сентября, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. На момент, когда останки девушки были найдены в природном парке Вайоминга, она уже как 3-4 недели была мертва. 

Ранее в соцсетях писали, что Петито была беременна, однако эту информацию опровергли.

Лондри прямо не обвиняли в ее убийстве, но его разыскивали в связи с преступлением.

На пресс-конференции в среду, 20 октября, сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил, что были найдены человеческие останки, а также "личные вещи, в том числе рюкзак и ноутбук, принадлежащие Брайану Лондри".

Галерея: Поиски Габби Петито 

"Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - пояснил Макферсон.

Поиски в этом районе все еще ведутся.

Ранее медицинский эксперт Брент Блю обмолвился, что, по его мнению, Габби - "жертва домашнего насилия".

Галерея: Габби Петито 


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