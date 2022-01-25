Зачем поддерживать ограничения, если болеют и привитые, и непривитые? Объясняет специалист

Глядя на последние тенденции распространения Covid-19, рост заболеваемости наблюдается как среди вакцинированных, так и среди непривитых людей. Почему же есть смысл сохранять зелено-красный режим? Отвечает директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

"Вакцинированные болеют чуть реже. Особенно, если человек получил бустерную вакцину - тогда шансы заразиться и заболеть с симптомами гораздо ниже. Так что вакцины работают", - поясняет Перевощиков.

"Важно то, как болеют привитые и непривитые. Несомненно, привитым, даже если они заражаются и болеют, легче. В случае легкого течения заболевания, распространение вируса также ниже".

Также специалист указал, что если человек болеет в более легкой форме, это значит, что он меньше времени проводит на лечении и не выполняет свои рабочие обязанности. В целом это показывает, что вакцинированные меньше влияют на экономику.

"На мой взгляд, у привитых должно быть больше возможностей, чем у непривитых, но я думаю, что здесь гораздо важнее смотреть на бустерную вакцинацию", - поясняет специалист.

Мрачные прогнозы

Как сообщалось, в ближайшие дни Covid-19 могут заражаться до девяти или десяти тысяч человек в день, заявила в понедельник журналистам глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Она обратила внимание на то, что бóльшая часть пациентов болеет дома. Тем, кому необходимо углубленное лечение, сначала необходимо обращаться к семейному врачу, однако в критических для жизни и здоровья случаях нужно обращаться в NMPD, пояснила она.

На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 99,1%, что почти в два раза больше, чем в пик заболеваемости прошедшей осенью, также сообщил журналистам Перевощиков.

На прошлой неделе также зарегистрирован самый высокий удельный вес позитивных тестов на Covid-19 - примерно у каждого пятого, или у 21,9% протестированных, результат был положительным, что значительно больше, чем осенью (13,8%). Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, но больше всего - среди детей и подростков от 10 до 19 лет. Значительный рост заболеваемости наблюдается также среди детей в возрасте до 10 лет.

Тот факт, что дети сейчас болеют больше всего, Перевощиков объяснил тем, что в этих возрастных группах проводится скрининг-тестирование. Кроме того, омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие разновидности, заражая людей в закрытых коллективах.

"Если за предыдущие семь дней количество случаев у нас удвоилось и пока нет признаков того, что распространение заболевания может уменьшиться, это означает, что в настоящее время за день количество случаев может удвоиться и дойти примерно до 9000", - предположил эпидемиолог.

На прошлой неделе заболеваемость достаточно интенсивно росла также в возрастной группе старше 20 лет. Показатель заболеваемости вырос и в группе старше 60 лет, но пока это медленный рост. По словам Перевощикова, заболеваемость в группе риска пока не создает перегрузки больниц.

4824 (или 15%) выявленных на прошлой недели случая Covid-19 были обнаружены во время скрининга в образовательных учреждениях, а 26 923 (85%) - среди остального населения.

На основе наблюдений о том, что в настоящее время количество случаев заболевания увеличивается в два раза каждые семь дней, представитель SPKC высказал прогноз, что на этой неделе, вероятно, в целом будет подтверждено более 63 400 новых случаев Covid-19, или около 9070 в день.

Однако ситуация в стационарах не ухудшается так же быстро, как показатели общей заболеваемости. По словам эпидемиолога, за прошлую неделю количество новых пациентов в больницах выросло на 22% и госпитализированы были 5% из новых заболевших, а смертность снизилась на 9%.

Перевощиков пояснил, что пациентов с Covid-19 в качестве первичного диагноза в больницах стало меньше, но эксперт допустил, что ситуация может измениться, как только инфекция начнет больше циркулировать в группах риска.

По словам эксперта, число повторных заражений Covid-19 на прошлой неделе также продолжало расти.