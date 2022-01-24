За неделю число случаев Covid-19 выросло на 99%. Перевощиков прогнозирует до 9000 в день

На прошлой неделе также зарегистрирован самый высокий удельный вес позитивных тестов на Covid-19 - примерно у каждого пятого, или у 21,9% протестированных, результат был положительным, что значительно больше, чем осенью (13,8%). Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, но больше всего - среди детей и подростков от 10 до 19 лет. Значительный рост заболеваемости наблюдается также среди детей в возрасте до 10 лет.

Тот факт, что дети сейчас болеют больше всего, Перевощиков объяснил тем, что в этих возрастных группах проводится скрининг-тестирование. Кроме того, омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие разновидности, заражая людей в закрытых коллективах.

"Если за предыдущие семь дней количество случаев у нас удвоилось и пока нет признаков того, что распространение заболевания может уменьшиться, это означает, что

в настоящее время за день количество случаев может удвоиться и дойти примерно до 9000", - предположил эпидемиолог.

На прошлой неделе заболеваемость достаточно интенсивно росла также в возрастной группе старше 20 лет. Показатель заболеваемости вырос и в группе старше 60 лет, но пока это медленный рост. По словам Перевощикова, заболеваемость в группе риска пока не создает перегрузки больниц.

4824 (или 15%) выявленных на прошлой недели случая Covid-19 были обнаружены во время скрининга в образовательных учреждениях, а 26 923 (85%) - среди остального населения.

На основе наблюдений о том, что в настоящее время количество случаев заболевания увеличивается в два раза каждые семь дней, представитель SPKC высказал прогноз, что на этой неделе, вероятно, в целом будет подтверждено более 63 400 новых случаев Covid-19, или около 9070 в день.

Ситуация в стационарах не ухудшается так же быстро, как показатели общей заболеваемости. По словам эпидемиолога, за прошлую неделю количество новых пациентов в больницах выросло на 22% и госпитализированы были 5% из новых заболевших, а смертность снизилась на 9%.