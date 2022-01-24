Перевощиков о вероятности новых ограничений: нужно оценивать влияние болезни работников

Специалист отметил, что число пациентов в больницах еще не достигло размеров прошлой волны Covid-19, однако важно смотреть на вызванное болезнью отсутствие сотрудников и влиянии этого на народное хозяйство.

На вопрос, не свидетельствуют ли эпидемиологические тенденции о необходимости ужесточения нынешних ограничений, эпидемиолог сказал, что "традиционно главным индикатором для принятия дополнительных мероприятий был не только показатель заболеваемости, но и нагрузка на систему здравоохранения и число пациентов в больницах". По его словам, сейчас в больницах на 55% пациентов меньше, чем было во время прошлой вспышки.

"Я думаю, в этот раз мы не увидим, что больницы критически загружены, но я не могу сказать, нет ли нагрузки на сферу народного хозяйства из-за отсутствия работников по причине болезни", - отметил эксперт.

По его словам, важно принимать во внимание отсутствие работников, которое появляется под влиянием Covid-19 - надо смотреть, сколько работники находятся на больничном и насколько критично их число. Перевощиков призвал смотреть на критерии, которые по своей сути не являются эпидемиологическими - сколько работников, например, нужно, чтобы обеспечить работу конкретного предприятия или образовательного учреждения.

Напомним, сегодня на заседании коалиции будет предложено обсудить дальнейшие шаги по социальному дистанцированию для ограничения распространения Covid-19, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что ситуация с Covid-19 соответствует прогнозам.