Covid-19: Глава NMPD прогнозирует до 10 тысяч новых зараженных в день

Ципуле напомнила, что на прошлой неделе заражение коронавирусом выявлялось у 5-6 тысяч человек в деньги, однако в ближайшие дни число зараженных может вырасти до девяти-десяти тысяч в день.

Она обратила внимание на то, что абсолютно большая часть пациентов болеет дома. Те, кому необходимо углубленное лечение, сначала необходимо обращаться в семейному врачу, однако в критических для жизни и здоровья случаях нужно обращаться в NMPD,

пояснила Ципуце.

Говоря об алгоритме действий NMPD по отношению к пандемии, Ципуле обратила внимание на то, что во время принятия вызовов оценивается, необходимо ли направлять бригаду или же все-таки можно переадресовать звонок медицинскому консультанту. Бригада по приезду оценивает ситуацию, чтобы принять решение о необходимости госпитализации. Сейчас ситуация такая же, как и раньше, и больших изменений в алгоритмах принятия NMPD решений нет.

Несмотря на то, что наплыв пациентов с Covid-19 не достиг максимума, по наблюдениям NMPD, в отдельных отделениях больниц, например, в терапии госпитализация пациентов уже связана с определенными проблемами. В случае ухудшения ситуации, возможно, придется принимать решение об отложении госпитализации отдельных групп пациентов, отложении плановых услуг или обеспечения отдельных плановых услуг.

На вопрос о том, требуются ли дополнительные ограничения, Ципуле указала, что в данный момент ситуация в больницах не свидетельствует о том, что необходимо в срочном порядке принимать решения об ограничениях. Если ситуация изменится, то дополнительные мероприятия можно будет обсудить.

На основе наблюдений о том, что в настоящее время количество случаев заболевания увеличивается в два раза каждые семь дней, представитель SPKC Юрий Перевощиков высказал прогноз, что на этой неделе, вероятно, в целом будет подтверждено более 63 400 новых случаев Covid-19, или около 9070 в день.

Председатель правления Рижской клинической университетской больницы Страдиня Риналд Муциньш проинформировал журналистов, для для больницы большим вызовом является рост числа зараженных, который больница ощутить "с определенной задержкой". Сейчас в больнице более 100 больных Covid-19, однако на работу больницы могут значительно повлиять болезни работников учреждения и их детей.

"Если говорить о доступных койках, то на утро понедельника в больницах открыто в целом 743 койки, 141 из которых пуста. Таким образом, в данный момент больница работает с нагрузкой в 81%, но эта нагрузка связана с тем, что в конце недели меньше плановых пациентов, которые были приняты сегодня утром. На прошлой неделе нагрузка в больнице в рабочие дни была более 90%. Это, конечно, много, и такая нагрузка в последнее время становится рядовым делом", - указал Муциньш.

Он напомнил, что проблема с нехваткой работников не возникла сейчас, она образовывалась на протяжении нескольких лет, так как в медицине в целом не хватает людей. Кризис Covid-19 просто "сделал эти краски ярче". В качестве сравнения Муциньш упомянул прошлый год, когда каждый день болели более 200 работников. Несмотря на то, что сейчас "эта цифра ниже, у нее есть тенденция к росту".

Больница делает все возможное, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла или минимально повлияла на пациентов. В данный момент ситуация не создает огромных проблем для оказания помощи.

Из-за сложившейся ситуации в больницу сложно дозвониться, поэтому Муциньш призвал писать электронные письма или использовать возможности электронной записи. Кроме того, пациентов просят являться за 15-20 минут до консультации или манипуляции, чтобы не было лишней толчеи. Кроме того, больница призывает обеспечить для больного только одного сопровождающего, чтобы снизить возможность лишних контактов.