Чт, 10.02.2022
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День #6 ⟩ Бронза у Латвии и лыжник, который повторил достижение отца

Йоханнес Штрольц ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 8 комплектов медалей в семи видах спорта.

Фигурное катание, мужчины

По итогам соревнований олимпийским чемпионом по фигурному катанию стал 22-летний американец Нэтан Чен, который по сумме выступлений набрал 332,60 балла. Он впервые в карьере выиграл золото Игр.

Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма (310,05), а бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно (293). Латвийский фигурист Денис Васильев по сумме двух программ даугавпилчанин набрал 252,71 балла и занял итоговое 13-е место.

Сноуборд, хаф-пайп, женщины

Американка Хлоя Ким одержала победу в финале соревнований по сноуборду у женщин в хафпайе. В лучшей из своих трёх попыток 21-летняя спортсменка показала результат 94 балла. Второе место заняла испанка Керальт Кастельет (90,25), третье - японка Сена Томита (88,25).

Отметим, что Хлоя Ким стала двукратной олимпийской чемпионкой. В 2018 году она победила в Пхёнчхане в возрасте 17 лет, став самым молодым призёром за всю историю Игр в соревнованиях по сноуборду.

Горные лыжи, комбинация, мужчины

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в суперкомбинации (скоростной спуск+слалом). По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды.

29-летний Штрольц завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх.

Сноуборд, борд-кросс, мужчины

Ещё одну золотую медаль в копилку австрийской сборной принёс сноубордист Алессандро Хеммерле, который победил в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Он опередил канадца Элиота Грондена и итальянца Омара Визинтина, на счету которых серебро и бронза соответственно.

Лыжные гонки, 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. 33-летняя лыжница преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Йохауг завоевала третью золотую медаль Олимпийских игр в карьере и вторую - на Играх в Пекине. До этого она одержала победу в скиатлоне.

Второе место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем заняла финка Кертту Нисканен (отставание - 0,4 секунды), третьей стала ещё одна финка Криста Криста Пярмякоски (+31,5).

Лучшей среди латвийских лыжниц стала Патриция Эйдука (+2,28), которая заняла 23-е место. Это лучший результат в истории Латвии, который наши лыжницы показывали на Олимпийских играх. Также в гонке участвовали Кития Аузиня (68-я), Эстере Волфа (84-я) и Саманта Крампе (93-я).

Фристайл, акробатика, командный микст

Американские фристайлисты выиграли золотые медали Олимпиады в лыжной акробатике в миксте. Команда США в составе Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда по итогам трёх попыток набрала 338,34 балла. Второе место заняла команда Китая (324,22), третье - представители Канады (290,98).

Отметим, что медали в соревнованиях по фристайлу в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике были разыграны на зимних Олимпийских играх впервые.

Конькобежный спорт, 5000 м, женщины

Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов выиграла золотую медаль в забеге на дистанции 5000 метров. Соревнования проходят в Пекине. 29-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд с результатом 6.43,51. Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман (+4,67), а третьей стала чешка Мартина Сабликова (+13,48).

Таким образом, Схаутен взяла вторую золотую медаль на этих Играх. Несколькими днями ранее она победила на дистанции 3000 метров.

Санный спорт, смешанная эстафета,

Победу в командной эстафете одержала сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига и дуэта Тобиас Арльт/Тобиас Вендль. Благодаря этой победе сборная Германии вышла на первое место в медальном зачёте.

Серебряные награды достались сборной Австрии (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер). Их результат составил 3 минуты 3,48 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены латвийские саночники (отставание - 0,948 секунды), которые принесли нашей стране первую медаль Игр в Пекине.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)

  1. Германия – 6-3-0 (9)
  2. Норвегия – 5-3-4 (12)
  3. Австрия – 4-5-4 (13)
  4. США – 4-5-1 (10)
  5. Нидерланды – 4-3-1 (8)
  6. Швеция – 4-1-2 (7)
  7. Китай – 3-3-0 (6)
  8. Италия – 2-4-2 (8)
  9. Команда ОКР – 2-3-6 (11)
  10. Словения – 2-1-2 (5)

*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России

В пятницу, 11 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 7 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!


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