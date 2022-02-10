День #6 ⟩ Бронза у Латвии и лыжник, который повторил достижение отца

29-летний Штрольц завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх.

Сноуборд, борд-кросс, мужчины

Ещё одну золотую медаль в копилку австрийской сборной принёс сноубордист Алессандро Хеммерле, который победил в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Он опередил канадца Элиота Грондена и итальянца Омара Визинтина, на счету которых серебро и бронза соответственно.

Лыжные гонки, 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. 33-летняя лыжница преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Йохауг завоевала третью золотую медаль Олимпийских игр в карьере и вторую - на Играх в Пекине. До этого она одержала победу в скиатлоне.

Второе место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем заняла финка Кертту Нисканен (отставание - 0,4 секунды), третьей стала ещё одна финка Криста Криста Пярмякоски (+31,5).

Лучшей среди латвийских лыжниц стала Патриция Эйдука (+2,28), которая заняла 23-е место. Это лучший результат в истории Латвии, который наши лыжницы показывали на Олимпийских играх. Также в гонке участвовали Кития Аузиня (68-я), Эстере Волфа (84-я) и Саманта Крампе (93-я).

Фристайл, акробатика, командный микст

Американские фристайлисты выиграли золотые медали Олимпиады в лыжной акробатике в миксте. Команда США в составе Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда по итогам трёх попыток набрала 338,34 балла. Второе место заняла команда Китая (324,22), третье - представители Канады (290,98).

Отметим, что медали в соревнованиях по фристайлу в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике были разыграны на зимних Олимпийских играх впервые.

Конькобежный спорт, 5000 м, женщины

Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов выиграла золотую медаль в забеге на дистанции 5000 метров. Соревнования проходят в Пекине. 29-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд с результатом 6.43,51. Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман (+4,67), а третьей стала чешка Мартина Сабликова (+13,48).

Таким образом, Схаутен взяла вторую золотую медаль на этих Играх. Несколькими днями ранее она победила на дистанции 3000 метров.

Санный спорт, смешанная эстафета,

Победу в командной эстафете одержала сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига и дуэта Тобиас Арльт/Тобиас Вендль. Благодаря этой победе сборная Германии вышла на первое место в медальном зачёте.

Серебряные награды достались сборной Австрии (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер). Их результат составил 3 минуты 3,48 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены латвийские саночники (отставание - 0,948 секунды), которые принесли нашей стране первую медаль Игр в Пекине.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Германия – 6-3-0 (9) Норвегия – 5-3-4 (12) Австрия – 4-5-4 (13) США – 4-5-1 (10) Нидерланды – 4-3-1 (8) Швеция – 4-1-2 (7) Китай – 3-3-0 (6) Италия – 2-4-2 (8) Команда ОКР – 2-3-6 (11) Словения – 2-1-2 (5) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России