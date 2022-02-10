День #6 ⟩ Бронза у Латвии и лыжник, который повторил достижение отца
В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 8 комплектов медалей в семи видах спорта.
В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 8 комплектов медалей в семи видах спорта.
Фигурное катание, мужчины
По итогам соревнований олимпийским чемпионом по фигурному катанию стал 22-летний американец Нэтан Чен, который по сумме выступлений набрал 332,60 балла. Он впервые в карьере выиграл золото Игр.
Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма (310,05), а бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно (293). Латвийский фигурист Денис Васильев по сумме двух программ даугавпилчанин набрал 252,71 балла и занял итоговое 13-е место.
Сноуборд, хаф-пайп, женщины
Американка Хлоя Ким одержала победу в финале соревнований по сноуборду у женщин в хафпайе. В лучшей из своих трёх попыток 21-летняя спортсменка показала результат 94 балла. Второе место заняла испанка Керальт Кастельет (90,25), третье - японка Сена Томита (88,25).
Отметим, что Хлоя Ким стала двукратной олимпийской чемпионкой. В 2018 году она победила в Пхёнчхане в возрасте 17 лет, став самым молодым призёром за всю историю Игр в соревнованиях по сноуборду.
Горные лыжи, комбинация, мужчины
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в суперкомбинации (скоростной спуск+слалом). По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды.
29-летний Штрольц завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх.
Сноуборд, борд-кросс, мужчины
Ещё одну золотую медаль в копилку австрийской сборной принёс сноубордист Алессандро Хеммерле, который победил в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Он опередил канадца Элиота Грондена и итальянца Омара Визинтина, на счету которых серебро и бронза соответственно.
Лыжные гонки, 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. 33-летняя лыжница преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Йохауг завоевала третью золотую медаль Олимпийских игр в карьере и вторую - на Играх в Пекине. До этого она одержала победу в скиатлоне.
Второе место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем заняла финка Кертту Нисканен (отставание - 0,4 секунды), третьей стала ещё одна финка Криста Криста Пярмякоски (+31,5).
Лучшей среди латвийских лыжниц стала Патриция Эйдука (+2,28), которая заняла 23-е место. Это лучший результат в истории Латвии, который наши лыжницы показывали на Олимпийских играх. Также в гонке участвовали Кития Аузиня (68-я), Эстере Волфа (84-я) и Саманта Крампе (93-я).
Фристайл, акробатика, командный микст
Американские фристайлисты выиграли золотые медали Олимпиады в лыжной акробатике в миксте. Команда США в составе Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда по итогам трёх попыток набрала 338,34 балла. Второе место заняла команда Китая (324,22), третье - представители Канады (290,98).
Отметим, что медали в соревнованиях по фристайлу в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике были разыграны на зимних Олимпийских играх впервые.
Конькобежный спорт, 5000 м, женщины
Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов выиграла золотую медаль в забеге на дистанции 5000 метров. Соревнования проходят в Пекине. 29-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд с результатом 6.43,51. Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман (+4,67), а третьей стала чешка Мартина Сабликова (+13,48).
Таким образом, Схаутен взяла вторую золотую медаль на этих Играх. Несколькими днями ранее она победила на дистанции 3000 метров.
Санный спорт, смешанная эстафета,
Победу в командной эстафете одержала сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига и дуэта Тобиас Арльт/Тобиас Вендль. Благодаря этой победе сборная Германии вышла на первое место в медальном зачёте.
Серебряные награды достались сборной Австрии (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер). Их результат составил 3 минуты 3,48 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены латвийские саночники (отставание - 0,948 секунды), которые принесли нашей стране первую медаль Игр в Пекине.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В пятницу, 11 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 7 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!