Вт, 15.02.2022
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Виталий Кличко, мэр Киева

Валиева заявила, что случайно получила допинг из-за дедушки

Камила Валиева ФОТО: EPA/Scanpix

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что её допинг-проба дала положительный результат из-за препарата против заболеваний сердца, который принимает её дедушка. Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

По словам Освальда, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который 14 февраля разрешил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.

Ранее об этой версии писал центр "Досье", в распоряжении которого оказалась аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии от 9 февраля. Мать фигуристки Алсу Валиева утверждала, что запрещённое вещество попало в организм её дочери от дедушки, который принимает препарат из-за проблем с сердцем.

Опрошенные "Досье" эксперты назвали эту версию "дикой", поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике и передать его бытовым путём нельзя.

Напомним, триметазидин нашли в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря во время чемпионата России. Результаты анализов стали известны только после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Церемонию награждения спортсменов из-за этого отложили.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решили оспорить допуск Валиевой к Олимпиаде, но Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке продолжить выступление на Играх.

После этого МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения в женском одиночном фигурном катании, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт на пьедестал.

15 февраля на Олимпиаде пройдут соревнования фигуристок в короткой программе, а 17 февраля - в произвольной.


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