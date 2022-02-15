Валиева заявила, что случайно получила допинг из-за дедушки

По словам Освальда, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который 14 февраля разрешил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.

Ранее об этой версии писал центр "Досье", в распоряжении которого оказалась аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии от 9 февраля. Мать фигуристки Алсу Валиева утверждала, что запрещённое вещество попало в организм её дочери от дедушки, который принимает препарат из-за проблем с сердцем.

Опрошенные "Досье" эксперты назвали эту версию "дикой", поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике и передать его бытовым путём нельзя.

Напомним, триметазидин нашли в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря во время чемпионата России. Результаты анализов стали известны только после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Церемонию награждения спортсменов из-за этого отложили.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решили оспорить допуск Валиевой к Олимпиаде, но Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке продолжить выступление на Играх.

После этого МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения в женском одиночном фигурном катании, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт на пьедестал.