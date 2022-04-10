Моргенштерн развелся с женой: брак не продержался и года

Дилара Зинатуллина ФОТО: Кадр из видео

В беседе с подписчиками девушка призналась, что полгода в Дубае стали для нее тяжелыми. Ей грозила депрессия. Дилара поделилась видео на YouTube, в котором она откровенно рассказала о разводе.

"В какой-то момент просто все потухло, мы погрязли в рутине быта и повседневности. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. И все за каких-то пару месяцев весь огонь, который в нас горел, он просто потух", - призналась она.

Она не стала отрицать, что из переезд повлиял на отношения.

"Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Я не хочу о нем высказываться плохо, я не считаю его плохим человеком или плохим мужем - нет, просто, как бы банально это не звучало, мы не сошлись характерами. И мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину. Решение завести семью и детей было не спонтанным, мы долго обсуждали наше будущее. Но после свадьбы начался худший период наших отношений. Наверное, брак просто не для нас", - сказала 22-летняя Дилара.

Ей жаль, что вышло именно так, потому что Моргенштерна она до сих пор считает самым любимым человеком.

"Потому что я никогда не была счастливей, чем в день нашей свадьбы. Я хотела быть частью его семьи, быть его лучшим другом, но это просто невозможно. Я влюбилась в Алишера и хотела замуж за него, но в итоге вышла за Моргенштерна. Иногда мне кажется, что Алишера больше нет, и это очень больно, хоронить живого человека", - цитирует Дилару издание Grazia.

Напомним, 31 августа 2021 года состоялась свадьба рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. Супруги переехали в ОАЭ, радуя фанатов романтичными фотографиями в социальных сетях. Но через 7 месяцев стало известно, что супруги разводятся.

Видео: обращение Дилары