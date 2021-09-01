Моргенштерн женился: ведущая - Собчак, "типичная российская свадьба" и визит полиции. Как это было?

Подготовка к свадьбе проходила в строгой секретности. Влюбленные не делились подробностями о будущем мероприятии, но намекали, что торжество будет масштабным и вызовет немало обсуждений.

Свадебная церемония прошла в ироничном стиле. Все было некой пародией на "типичную российскую свадьбу". Моргенштерн приехал к Диларе с букетом из чупа-чупсов, кричал под окнами квартиры невесты и "выкупал" ее, выполняя задания организаторов свадьбы в подъезде дома.

В свадебный кортеж российских селебрити вошли автомобиль Daewoo Nexia - одна из первых машин Моргенштерна, за рулем которой он катался с Диларой еще в 2017 году, а также они взяли лимузин из проката.

Помимо загса и дома невесты свадебные мероприятия прошли и на теплоходе, который подготавливали к церемонии на набережной Тараса Шевченко. На корабле повесили плакат с именами жениха и невесты, из этого вышло две буква "АД" (это первые буквы молодоженов). Также была установлена сцена, напротив которой - 26 двуспальных кроватей с черными простынями.

А остроту в праздник Моргенштерна и Дилары удалось добавить сотрудникам полиции, которые поднялись на теплоход с обыском.

Изначально все подумали, что проблемы возникли из-за шума или нарушения правил движения по реке. Но после разбирательств теплоход вернулся на тот же причал, где стоял изначально, а сотрудники полиции поднялись с собаками на борт и начали обыски. Позже стало понятно, что они искали наркотики. Об этом в своем Instagram сообщила Ксения Собчак.

"Свадьба закончилась по классике - ментами, которые устроили наркошмон и час держали всех на корабле. Бэк ту 90-е. Настоящие!", - написала Собчак.

ФОТО: @xenia_sobchak

Напомним, что Дилара и Моргенштерн вместе с 2017 года. Конечно, в 2019 году пара расставалась ненадолго. Тогда артист говорил, что "то не любовь была", и признавался в изменах.