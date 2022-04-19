Журналисты нашли российского солдата и его жену, разрешившую ему насиловать украинок

- Так, ты давай там украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (Смеется.)

- Насиловать и тебе ничего не говорить?

- Да, чтобы я ничего не знала. А что? (Смеется.)

- Можно, да?

- Да, разрешаю. Только предохраняйся!

- Хорошо.