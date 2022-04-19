Журналисты нашли российского солдата и его жену, разрешившую ему насиловать украинок

- Так, ты давай там украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (Смеется.)
- Насиловать и тебе ничего не говорить?
- Да, чтобы я ничего не знала. А что? (Смеется.)
- Можно, да?
- Да, разрешаю. Только предохраняйся!
- Хорошо.
Журналисты выяснили номера телефонов супругов от источников в правоохранительных органах. По этим же номерам журналистам удалось найти пару и во "ВКонтакте". Супругами с записи оказались 27-летний Роман Быковский и его жена Ольга Быковская. У них есть четырехлетний сын. Страница самого Быковского закрыта для посторонних посетителей.
Роман и Ольга родом из Орла. Они переехали в Крым несколько лет назад, после того как Россия оккупировала полуостров в 2014-м. Роман - бывший срочник Росгвардии, а затем - военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма.
Во время телефонного разговора пары, перехваченного украинскими спецслужбами, Быковский находился в украинском городе Херсон.
Когда расследователи созвонились с Быковским, он подтвердил свою личность и то, что в момент разговора уже находился в Севастополе. Узнав, что ему звонит журналист, Быковский сказал, что голос на опубликованной прослушке принадлежит не ему.
В свою очередь журналисты "Радио Свобода" заявляют об идентичности его голоса с тем, который звучит в беседе об "украинских бабах".
Журналисты также связались и с Ольгой Быковской. И тут тоже голос женщины полностью совпал с голосом на аудиозаписи. Быковская подтвердила "Радио Свобода", что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. Где именно был ранен ее муж, ей неизвестно. После данного ответа Быковская бросила трубку и больше не поднимала ее на последующие звонки.
Журналисты писали супругам и в соцсетях во "Вконтакте", но им не ответили. С 13 апреля страницы Ольги Быковской во "Вконтакте" больше нет - вероятно, она ее удалила после общения с журналистом.
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