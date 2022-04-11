Изнасилования - практически традиция войны. Почему это так?
В разные времена от изнасилований на войне страдали жительницы множества различных стран мира. С каждой новой войной список стран становится больше. Каковы основные мотивы преступников?
В разные времена от изнасилований на войне страдали жительницы множества различных стран мира. С каждой новой войной список стран становится больше. Каковы основные мотивы преступников?
Так было всегда
Украинский юрист по вопросам международного гуманитарного права из британского аналитического центра Chatham House Катерина Бусол отмечает для BBC:
Издание BurningHut рассказывает, что свидетельств о случаях сексуализированного насилия на войне множество: их описывали еще античные авторы (Гомер, Геродот и Ливий), в Древней Греции это в принципе было "социально приемлемо". В свою очередь, в XV и XVI века ведущие умы старались переосмыслить и систематизировать правила ведения войн - правда, почти не говоря о женщинах.
Все слегка пошатнулось лишь в XVIII и XIX веках, когда недопустимость насилия над женщинами была упомянута в первых военных кодексах. Но войны XX и XXI веков все еще включают массовые изнасилования.
В чем основная причина изнасилований?
Согласно заявлению американских исследователей Энн Уолберт Берджесс, Николаса Гроуса и Линды Литл Холмстром в 1977-м, основные мотивы насильников -
Нередко такое действие побуждает детская травма. Война обостряет все чувства - потому и насилия становится больше.
В качестве еще одной из причин различные исследователи называют изнасилование своеобразной "компенсацией" солдатам за испытываемую на себе жестокость руководства.
Как отмечает BurningHut, в армиях процветают сексизм и мизогиния. Командиры разрешают своим подчиненным насиловать женщин и девочек в качестве "награды" за службу. Военная культура сводит статус женщины до уровня трофея или "добычи".
А так как во время войн легко уйти от ответственности - это развязывает насильникам руки на подобные преступления.
BBC рассказывает, что в международном праве сексуальное насилие стало считаться возможной формой геноцида благодаря международному трибуналу по Руанде - именно там это было признано оружием войны и нередко происходило в присутствии толп людей - как местных жителей, так и военных.
Так, изнасилования могут происходить целенаправленно:
BurningHut пишет, что окончание войны вовсе не означает прекращение изнасилований: зачастую наоборот - общество даже нормализует изнасилования на несколько поколений вперед, начинает расти гендерное неравенство.
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