Изнасилования - практически традиция войны. Почему это так?

Так было всегда

Украинский юрист по вопросам международного гуманитарного права из британского аналитического центра Chatham House Катерина Бусол отмечает для BBC:

"К сожалению, сексуальное насилие - это практически традиционный аспект войны. Происходит дегуманизация противника, которая в сочетании с событиями на поле боя катализирует насилие, которое проецируется на женщин".

Издание BurningHut рассказывает, что свидетельств о случаях сексуализированного насилия на войне множество: их описывали еще античные авторы (Гомер, Геродот и Ливий), в Древней Греции это в принципе было "социально приемлемо". В свою очередь, в XV и XVI века ведущие умы старались переосмыслить и систематизировать правила ведения войн - правда, почти не говоря о женщинах.

Все слегка пошатнулось лишь в XVIII и XIX веках, когда недопустимость насилия над женщинами была упомянута в первых военных кодексах. Но войны XX и XXI веков все еще включают массовые изнасилования.

В чем основная причина изнасилований?

Согласно заявлению американских исследователей Энн Уолберт Берджесс, Николаса Гроуса и Линды Литл Холмстром в 1977-м, основные мотивы насильников -

ярость, садизм, месть и желание власти.

Нередко такое действие побуждает детская травма. Война обостряет все чувства - потому и насилия становится больше.

В качестве еще одной из причин различные исследователи называют изнасилование своеобразной "компенсацией" солдатам за испытываемую на себе жестокость руководства.

Как отмечает BurningHut, в армиях процветают сексизм и мизогиния. Командиры разрешают своим подчиненным насиловать женщин и девочек в качестве "награды" за службу. Военная культура сводит статус женщины до уровня трофея или "добычи".

А так как во время войн легко уйти от ответственности - это развязывает насильникам руки на подобные преступления.

BBC рассказывает, что в международном праве сексуальное насилие стало считаться возможной формой геноцида благодаря международному трибуналу по Руанде - именно там это было признано оружием войны и нередко происходило в присутствии толп людей - как местных жителей, так и военных.

Так, изнасилования могут происходить целенаправленно:

чтобы запугать население, разрушить семьи, заразить женщин ВИЧ. Насилие применяется и в рамках геноцида для того, чтобы у женщин больше не было возможности забеременеть.

BurningHut пишет, что окончание войны вовсе не означает прекращение изнасилований: зачастую наоборот - общество даже нормализует изнасилования на несколько поколений вперед, начинает расти гендерное неравенство.