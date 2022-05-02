Собчак поблагодарила Киркорова за видео в защиту Галкина

"Вчера я вместе с тобой была на твоем юбилее, и скажу честно - праздничного настроения не было, настроения идти на вечеринку тоже не было, но... Ты большой артист и мой друг. И я знала, насколько для тебя важна эта дата, знала, как ты лично всем развозил приглашения. Не жалел своего времени, чтобы показать важность праздника и разделить его с друзьями.

Мы не обсуждали с тобой политику последнее время, потому что политика сейчас только ссорит. А сегодня я увидела твое видео. И очень обрадовалась.

Спасибо тебе за него, за эту жесткость. За прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих", - заметила Ксения Собчак.

Она поблагодарила Филиппа Киркорова за защиту Максима Галкина, которого, по ее словам, "совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд".

Собчак отметила, что многие ее коллеги "с удивительным энтузиазмом" пиарили обращение Киркорова по поводу Медведчука, но "по какой-то удивительной случайности" решили не обращать внимание на столь "жесткое обращение" к пропагандистам.

"Спасибо, что сказал об этом вслух", - подытожила Ксения и поздравила Филиппа Киркорова с 55-летием.

Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.