Игорь Николаев высказался о Пугачевой и Галкине

"Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию к нашим друзьям, замечательной семейной паре - Алла Пугачева и Максим Галкин", - написал Николаев.

Он отметил, что дом Аллы и Максима всегда гостеприимен, а им отвечают тем же.

"Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу", - заметил Игорь Николаев.

Композитор указал, что центром семейной вселенной этой пары являются их дети - Гарик и Лиза.

"Прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и, конечно, с нетерпением ждем встречи!" - резюмировал Николаев.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на заявление Маргариты Симоньян, прозвучавшее на одном из российских федеральных каналов и адресованное российскому шоумену Максиму Галкину и его жене, певице Алле Пугачевой.