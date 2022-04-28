Вайкуле - Симоньян: "Вы в своем уме, Маргарита?"

27 апреля в Instagram 67-летняя артистка разместила публикацию.

Лайма Вайкуле отметила, что она не может молчать.

"Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной. Я хорошо знаю Пугачеву и Галкина. Создается впечатление, что Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре", - написала она.

Певица обратилась к Симоньян и отметила профессиональную несостоятельность пропагандистки.

"Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, не можем оставить ваши выпады без внимания", - подытожила Лайма Вайкуле.

Напомним, Максим Галкин сразу после начала войны в Украине занял антивоенную позицию и заявил об этом: "С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне". В конце февраля Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и отправилась в Израиль.

Недавно российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал очередное видеообращение в соцсетях. В нем он не только поздравил всех православных с Пасхой, но и задал несколько вопросов о недавнем ракетном ударе по Одессе.