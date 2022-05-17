Видео ⟩ В Чехии открыт самый длинный в мире подвесной мост

Общая длина задуманной для прогулок туристов конструкции составляет 721 метр.

Мост соединяет две горные гряды и находится на высоте более 1100 метров над уровнем моря.

Расстояние до самой глубокой точки долины - 95 метров. Одновременно на мосту могут находиться до 500 человек, но в первые две недели это число снижено вдвое.

Установлено и ограничение другого вида - мост закрывают из соображений безопасности, если скорость ветра превышает 37 метров в секунду.

ФОТО: www.dolnimorava.cz

Общие затраты на проект составили более восьми миллионов евро, а критики указывали на негативное влияние моста на окружающую среду и пейзаж.

Однако больше было тех, кто поддержал постройку, так как она привлекает туристов и позволяет создать дополнительные рабочие места в находящемся в округе небольшом городке с 500 жителями.

ФОТО: www.dolnimorava.cz

Представители сферы туризма также отмечают, что постройка уникальна, и побит прошлый рекорд. Ранее рекорд принадлежал 516-метровому подвесному мосту в Португалии.

Мост Долни Морава или Sky Bridge 721 тянется от туристического лагеря Сламенка через долину реки Млински Потока до склонов горы Хлум.

На другой стороне моста туристов ждет учебная тропа "Мост времени", знакомящая с природными ценностями региона и историей с 1935 года до сегодняшних дней.

На тропе подготовлена и игра по ориентированию с 10 информационными досками о защите местной природы и историей семьи из Долни Морава.