Торт, чипсы и вино - выбираем меньшее из зол

*Алкоголь не рекомендуется, естественно, ни в каких дозах, но мы рассматриваем его в рамках калорийности и процесса снижения веса.

Екатерина расставляет так (от худшего к лучшему): торт, чипсы, вино.

"Вино - меньшее. Там даже есть что-то полезное. Если мы говорим про сухое вино, то можно выпить, а иногда даже рекомендуется. Красное - бокал без проблем. Два в неделю - тоже.

А торт - вообще кошмар. Это продукт, которого в природе нет.

Жиры и сахара вместе - это человек искусственно изобрел, для нашего организма - это большой шок и отложится туда, куда не нужно.

Чипсы - тоже нехорошие жиры, но как минимум там нет сахара", - рассказывает Малнач. Она отмечает, что если речь идет о вине, то тут тоже важно, чтобы закуски к нему были нежирные и невредные. Пить вино "без ничего" тоже не следует.

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