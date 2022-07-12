Губернатор Калининграда предлагает Москве закрыть транзит между странами Балтии и Россией

Антон Алиханов заявил, что в качестве контрмеры Литве предлагается полный запрет на движение товаров между странами Балтии и Россией. В понедельник лидеры России и Беларуси обсудили вопрос транзита и возможное совместное реагирование по телефону.

RUS TVNET уже сообщал, что Литва ограничила транзит подсанкционных товаров Евросоюза в Калининград с середины июня и что это решение не оставило Москву равнодушной.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко в понедельник обсудили возможные совместные меры против Литвы.

Кремль сообщает, что лидеры двух стран обсудили возможные совместные меры против ограничений Литвы, но подробности не разглашаются. Россия и Евросоюз пытаются решить этот вопрос, при этом Москва требует полного снятия ограничений на транзит товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркивает, что действия Литвы ограничивают до 50 процентов калининградского импорта.

Угрозы России, связанные с запретом транзита некоторых товаров в Калининградскую область, не следует воспринимать всерьез, отметила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте, подчеркнув, что Литва обрела независимость от России, потому что "не покупает российскую электроэнергию и газ".

"Понятно, что кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, однако мы привыкли к тому, что они так действуют", - прокомментировала министр активность России.

По словам Армонайте, в связи с приостановленным транзитом Россия может оказать давление не на Литву, а на другие страны-члены Европейского союза (ЕС) - например, на Германию.

Россия "могла бы оказать давление на другие страны, которые в большей степени зависят от российских энергоресурсов - например, на Германию или другие.

Однако мы не предвидим прямых экономических последствий, так как Литва в настоящее время не имеет значительных экономических отношений с Россией", - отметила министр.

В воскресенье закончился переходный период по пятому пакету санкций ЕС против России, а это значит, что вступил в силу запрет на транзит через Литву в Калининградскую область цемента, спирта и ряда других групп товаров.

В середине июня вступили в силу санкции ЕС в отношении перевозки российского железа, стали и черных металлов через территорию ЕС. 10 июля запрет на перевозку распространился на цемент и спирт, 10 августа это произойдет с углем, а 5 декабря - с нефтепродуктами.

Пассажирские и продовольственные перевозки не нарушены, воздушное и морское сообщение с Калининградской областью действует без ограничений.

Россия пригрозила Литве ответными мерами, поскольку, по оценке Москвы, запрет Литвы означает блокаду Калининграда, но пока они не уточняются.